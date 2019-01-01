هونيس يودع بايرن ميونخ والنادي يختار خليفته رسميًا

نهاية حقبة وبداية أخرى..

انتهت فترة ولاية أولي هونيس لرئاسة بايرن ميونخ، ليُسدل الستار على رحلة امتدت لقرابة الخمسين عامًا داخل العملاق البافاري، قاد فيها النادي إلى العديد من الانجازات التي لا يمكن نسيانها.

"لقد منحتموني سنوات رائعة" بهذه العبارة ودّع هونيس الجمعية العمومية للبافاري مساء الجمعة في حضور 9 آلاف عضو في الاجتماع السنوي الذي أُقيم بالملعب الأولمبي بمدينة ميونخ.

تاريخ هونيس في بايرن ميونخ كبير للغاية، حيث لعب في النادي في الفترة بين 1970 وحتى 1979، قبل أن يكون مديرًا رياضيًا للفريق لمدة 30 عامًا انتهت في 2009، ليتحول بعدها ويكون رئيسًا للبطل الألماني.

ثم ترك هونيس الرئاسة في عام 2014 بسبب سجنه للتهرب الضريبي، ليكون كارل هوبفنر هو خليفته حتى خرج من السجن في 2016 وعاد مجددًا إلى منصبه والذي تخلى عنه رسميًا ونهائيًا مساء الجمعة.

وعلى الرغم من تركه رئاسة بايرن ميونخ إلا أنه سيكون عضوًا في مجلس إدارة البايرن حتى عام 2023، ليُكمل ما بدأه منذ نصف قرن، عندما تسلم بايرن وهو نادٍ يعاني من 7 مليون مارك كديون وسلمه وهو يحقق نجاحات بقيمة 750 مليون يورو.

هونيس حقق خلال فترة وجوده في بايرن ميونخ 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب 23 لقبًا للدوري الألماني آخرها كان الموسم الماضي، ويُفترض أن يلحق به خليله المقرب، كارل هاينز رومينيجه، عام 2021، ليحل محله الحارس الأسطوري أوليفر كان في منصب الرئيس التنفيذي.

في الوقت نفسه، فقد انتخبت الجمعية العمومية هربرت هاينر كرئيس جديد خلفًا لهونيس، حيث تحصل على 6091 صوتًا يؤيد تعيينه مع 36 رافضًا له فقط.

هاينر لديه تاريخ طويل داخل بايرن هو الآخر، حيث كان نائب هونيس حتى 2014 وتولى الرئاسة مؤقتًا حتى انتخاب كارل هوبفنر، كما يتمتع مدير شركة أديداس السابق بعلاقة صداقة وطيدة بهونيس، فكان أول الذاهبين لزيارته عند دخوله للسجن.