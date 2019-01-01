هاينكس يودع هونيس عقب رحيله عن رئاسة بايرن ميونخ

المدرب المخضرم عمل معه لفترة طويلة مع النادي البافاري

قام يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ السابق، بتوديع أولي هونيس رئيس النادي الألماني عقب فترة ولايته.

هاينكس سبق وأن عمل مع هونيس لفترات طويلة وحصل على العديد من البطولات قبل رحيله عن الفريق.

وحرص المدرب المخضرم على توديع صديقه قائلاً:"أولي قام بتكريس حياته من أجل بايرن ميونخ، وبالنسبة لي هو أنجح مدير كرة قدم في العالم".

وأضاف:"كان أيضاً لاعباً عالمياً وتاريخه حافل بقدر كبير من النجاحات التي جاءت بفضل اجتهاده وطاقة التفاؤل الكبيرة التي يتمتع بها".

وتابع:"أثق به وهو أيضاً يبادلني نفس الشعور، وقف بجانبي في أكثر من مرة في الأوقات الصعبة، مررنا بجميع فترات الصعود والهبوط معاً".

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وأما عن قرار رحيله وعدم الاستمرار:"جيد جداً ويعكس مدى حكمته في اتخاذ القرارات على الجانب الإداري".

يذكر أن بايرن قام مؤخراً بإقالة مدربه نيكو كوفاتش عقب النتائج السيئة للفريق، وتعيين هانز فليك كمدرب مؤقت.