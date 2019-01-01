رسميًا: فليك باقٍ كمدرب لبايرن ميونخ

القرار قد اتٌخذِ..

أعلن بايرن ميونخ عن استمرار هانسي فليك في منصب المدير الفني للعملاق البافاري حتى نهاية الموسم، ليُسدل الستار على شائعات خليفة نيكو كوفاتش في ملعب الأليانز آرينا.

وكانت إدارة بايرن قد قررت إقالة نيكو كوفاتش من منصبه في أعقاب الهزيمة المذلة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف في البوندسليجا، وقد عُيِّن فليك بديلًا له بصورة مؤقتة.

فليك، والذي كان مساعدًا ليواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، من 2006 وحتى 2014، قاد بايرن في مباراتين أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وأمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

العديد من الأسماء الكبيرة ارتبطت بتدريب بايرن في الآونة الأخيرة، حيث رصدت الصحافة اسم جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري وكذلك رالف رانجنيك وروجر شميدت، غير أن الاسم الأقرب كان أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق.

النادي الألماني نشر تغريدة عبر تويتر يُعلن فيها استمرار فليك كمدرب دائم للبايرن، وكتب فيها "نحن نثق فيك، هانسي فليك سوف يبقى كمدرب لبايرن ميونخ.".

المدرب البالغ من العمر 54 عامًا، كسب ثقة إدارة أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه، بعدما أحرز انتصارًا ضخمًا على دورتموند بأربعة أهداف نظيفة، مع ظهور الفريق بصورة مميزة وهدوء الأجواء داخل غرف خلع ملابس البطل الألماني.

يذكر أن فينجر هو الآخر، كان قد أعلن أنه تلقى عرضًا رسميًا من بايرن ميونخ لتولي المسؤولية، قبل أن يعود ويؤكد أنه لم يكن مرشحًا ولكن تم التواصل معه فقط، في الوقت الذي قيل أن رانجنيك قد رفض عرض البايرن.

كما يجدر الإشارة إلى أن فليك سيستمر لنهاية الموسم ومن ثم، قد يتم التعاقد مع إيريك تين هاج، مدرب أياكس الحالي، أو توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، والذي أكدت الصحافة أنه رفض بالفعل عرضًا من بايرن.