هل تفشل الصفقة؟ ليون يعقد مفاوضات النصر لضم بيانيتش

النصر قد لا يتمكن من التعاقد مع بيانتش!

يبدو أن نادي النصر سيجد صعوبة بالغة في التفاوض مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

بيانتش على رادار ليون الفرنسي

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على أن نادي برشلونة يدرس إجراء عملية تبادلية مع نابولي الإيطالي، عن طريق انتقال بيانيتش، مقابل ضم كوليبالي، ولكن لا يوجد أي اتفاق بين خوان لابورتا وأوريليو دي لورينتيس رئيسي الناديين.

ومن جانبه أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، على أن نادي ليون الفرنسي، مهتم بالتحصول على خدمات ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب بيانيتش مع ليون خلال الفترة من 2008 إلى 2011، قبل الانتقال إلى روما الإيطالي الذي تألق معه ثم انتقل إلى برشلونة.

لماذا تعقدت مفاوضات النصر مع بيانيتش؟

ومع ظهور مفاوضات مع ليون، فإن مفاوضات النصر قد تتعقد، في ظل وجود عرض قوي لبقاء النجم البوسني في أوروبا خلال الموسم المقبل على أقل تقدير.

مسؤولو النصر قد يجدون صعوبة بالغة في إقناع بيانيتش في الانضمام للدوري السعودي مع بداية الموسم المقبل، وقد تلجأ الإدارة للإغراء المالي لإقناع اللاعب البوسني بارتداء قميص العالمي.

ويفاوض النصر بيانيتش، بناءً على رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني الجديد للفريق الأصفر، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

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