مفاجأة صادمة .. الاتحاد الدولي يحذر اللاعبين من الانتقال إلى الدوري السعودي!

الدوري السعودي يدخل القائمة السوداء ضمن عدة دوريات أخرى

رغم الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بالدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي إلا أنه يبدو أن الدوري عاد خطوات للوراء، اليوم الأربعاء.

ما هي القصة؟

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أصدر بيانًا رسميًا، بالتزامن مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية في غالبية دوريات العالم، محذرًا اللاعبين من اتخاذ خطوة الانتقال لعدد من الدوريات، لأسباب مختلفة.

القائمة ضمت الدوريات السعودي، الليبي، الجزائري، الصيني، الروماني، التركي ودوري الدرجة الثانية اليوناني.

أوضح الاتحاد الدولي أن تحذيراته من الدوري السعودي قائمة على مشكلات عدم دفع رواتب اللاعبين بانتظام في السنوات الأخيرة، وهي المشكلة نفسها التي تواجه اللاعبين في الجزائر والصين والروماني والتركي.

أما التحذيرات من الدوري الليبي فجاءت كونه يمتنع عن تقديم الأوراق المطلوبة للاعبين الراحلين، مما أسفر عن زيادة عدد اللاعبين الذين يواجهون صعوبات في الانتقال لأندية جديدة.

بينما تعاني أندية رومانيا من الإفلاس، وأندية الدوري اليوناني من الديون المتراكمة بكثرة عليها.

خطوات للنهوض بالدوري السعودي لكن تهدمها الأندية:

الاتحاد الدولي محقًا في تحذيره فيما يخص الدوري السعودي، في ظل كثرة القضايا الخارجية على الأندية من قبل لاعبين ومدربين سابقين.

في السنوات الأخيرة، اضطر أكثر من لاعب في أندية مختلفة أن يفسخ عقده مع ناديه السعودي من طرف واحد، في ظل عدم حصوله على رواتبه لأكثر من شهرين متتاليين، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي منح اللاعبين الحق في فسخ عقودهم تلقائيًا من طرف واحد حال تخطي حاجز شهرين متتاليين دون رواتب.

هذا التحذير وقع رغم أنه في عام 2018، قرر ولي العهد تسديد ديون كافة الأندية، كي تبدأ عهدًا جديدًا، لكن في كل مرة تتراكم الديون على الأغلبية.

اتحاد الكرة ووزارة الرياضة يحاولون مواجهة هذه المشكلة، فتم استحداث نظام شهادة الكفاءة المالية، الذي يمنع الأندية من إبرام أي صفقات جديدة، حال عدم تسديد الديون أو تسويها قبل انطلاق كل فترة انطلاق.

كذلك مؤخرًا تم الإعلان عن تطبيق نظام اللعب المالي النظيف، أسوةً بالأندية الأوروبية، في محاولة لمنع الأندية من تخطي نفقاتها حاجز إيراداتها.

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