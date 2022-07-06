حسمها العالمي .. النصر ينهي أول صفقاته الصيفية

النصر يُنهي أولى صفقاته الصيفية

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في إتمام أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك ضمن الاستعداد القوي للموسم المقبل.

ما هي تفاصيل صفقة النصر الصيفية الأولى؟

أشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن نادي النصر أنهى التعاقد مع العاجي جيسلين كونان، خلال صفقة انتقال حرة، ليكون أولى صفقات العالمي.

وأضافت الصحيفة أن كونان قام بالتوقيع على عقده الرسمي مع نادي النصر، في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى كافة الفحوصات الطبيبة أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يضم كونان إلى معسكر النصر الذي سيقام في إسبانيا خلال شهر يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

النصر يستعد للموسم الجديد بكل قوة

تسعى إدارة النصر خلال الفترة الحالية، لإعداد الفريق بشكل قوي جدًا للموسم الجديد 2022-2023، وذلك بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين.

النصر بدأ الميركاتو بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ليقود الفريق الموسم المقبل، وذلك خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو الذي رحل بنهاية عقده.

وبدأ العالمي في البحث عن احتياجات الفريق، بالتعاقد مع كونان في مركز الظهير الأيسر، وهناك مفاوضات تُجرى حاليًا مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسبانية من أجل ضمه.

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