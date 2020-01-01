هدية جديدة لساديو ماني بعد التتويج بلقب الأفضل في إفريقيا

يبدو أن المفاجأت لا تزال في انتظار ساديو ماني

أعلنت الشركة الراعية للملابس الرياضية في فريق ليفربول الإنجليزي، أنها صممت حذاء خاص لجناح الفريق السنغالي ساديو ماني بمناسبة فوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ماني كان قد توج يوم أمس، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، بعد منافسة مع زميله في الفريق المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، في الحفل الذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

وبالرغم من إعلان فريق ليفربول انتهاء التعاون مع هذه الشركة في نهاية الموسم الجاري والانتقال إلى شريك أخر، إلا أن الشركة لا تزال تفخر بكون السنغالي واجهة لعلامتهم التجارية حتى بعد انفصال النادي الإنجليزي عنهم في نهاية هذا الموسم.

دروجبا يطلق لقبًا جديدًا على ساديو ماني

الحذاء صمم خصيصًا ليكون مناسب لشخصية ماني حيث وضع عليه وجه أسد التيرانجا الذي يمثل شعار منتخب بلاده السنغال، بالإضافة إلى كلمة الأفضل في إفريقيا 2019 على الجانب الأيمن للحذاء، واختصار اسم اللاعب ورقم 10 دلالة على رقم قميصه مع ليفربول على الجانب الأيسر.

وبعد فوز ماني بالجائزة قال: " "إنه يوم كبير بالنسبة لي، أود أن أشكر جميع الشعب السنغالي لقد كانوا يتابعونني ويدعموني طوال الوقت، ويدفعونني لتحقيق كل ما وصلت إليه.

واختتم: " أتيت من قرية صغيرة جدًا تسمى بامبالي، أنا متأكد من أنهم جميعًا يشاهدون التلفزيون الآن، أنا سعيد حقًا وفخور جدًا بالفوز بهذه الجائزة ".

بذكر أن ماني هو ثاني لاعب سنغالي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا بعد الحاج ضيوف عام 2002.