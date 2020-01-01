موعد مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة الكبيرة في البريميرليج..

يحلّ ليفربول ضيفًا ثقيلًا على توتنهام هوتسبيرز مساء السبت الموافق 11 يناير 2019، الموافق 16 جمادي الأول 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه المباراة تأتي بعد الانتصار المهم الذي حققه ليفربول على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بكأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف نظيف، ليتأهل الريدز إلى الدور الرابع وترتفع معنوياتهم قبل القمة الأخرى المقرر لها على ملعب السبيرز.

توتنهام لا يعيش أفضل أيامه، فالفريق عانى كثيرًا في الفترة الأخيرة وهُزِم في الدوري من ساوثامبتون قبل أن يكتفي بالتعادل مع ميدلسبره بالكأس، وقد بدا الإرهاق واضحًا على كتيبة المدرب جوزيه مورينيو.

في الوقت نفسه فإن ليفربول لم يُهزم في البريميرليج منذ عام كامل ويتزعم جدول ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين، ويُريد أن يكمل مسيرة النجاح من أجل تحقيق اللقب الغائب منذ عقود.

الآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة