دروجبا يطلق لقبًا جديدًا على ساديو ماني

الفيل الإيفواري يتقدم صفوف المباركين لأسد التيرانجا

استفاض أسطورة ساحل العاج ديديه دروجبا في مدح السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وتفوق هداف ليفربول على زميله في "أنفيلد روود" محمد صلاح، ومنافسهما في شمال إنجلترا رياض محرز، ليتوج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

ولعب ماني دورًا كبيرًا في إنجاز حُمر الميرسيسايد، غير المسبوق في تاريخ أندية البريميرليج بالسيطرة على الثلاثية القارية دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، فضلاً عن مساهمته في ترشح أسود التيرانجا لنهائي "كان" 2019.

وتقدم أيقونة تشيلسي صفوف المباركين لساديو ماني، وذلك بنشر صورة الفائز بالجائزة الأهم على مستوى القارة، وهو جالس على كرسي العرش، ومعها تعليق عبر حسابه على "تويتر".

وغرد دروجبا "إلى ملك أفريقيا الجديد ساديو ماني .. مبروك لرمز إحياء الكرة السنغالية".

وتفوق قائد السنغال بشكل كاسح على أقرب منافسيه، بجمع 477 نقطة في التصويت لاختيار اللاعب الأفضل في أفريقيا، وتبعه صلاح بـ152 نقطة ثم محرز في المرتبة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن ماني سجل مع ليفربول 15 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة من مشاركته في 28 مباراة هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة توتنهام يوم السبت المُقبل في قمة مواجهات الجولة الـ22 للبريميرليج، الذي يتصدره الريدز بفارق 15 نقطة عن الوصيف ليستر.