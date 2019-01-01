هداف فرانكفورت فخور باهتمام عمالقة أوروبا بضمه

جوفيتش نجح في تسجيل 14 هدف حتى الآن بالدوري الألماني ليصبح من أبرز الهدافين في أوروبا

أعرب لوكا جوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، عن سعادته الشديدة بارتباطه بالانتقال للعديد من الأندية الكبيرة.

الصربي المُعار من بنفيكا إلى فرانكفورت، يقدم مستويات مبهرة مع الفريق الألماني هذا الموسم.

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العديد من التقارير أشارت لتقديم تشيلسي عرضًا بـ45 مليون يورو للحصول على خدماته.

وأنباء أخرى من إسبانيا عن صراع محتدم بين برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه.

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صاحب الـ21 عاماً قال في تصريحات صحفية:"أشعر بالفخر الشديد لاهتمام هذه الأندية بضمي".

وأضاف:"الآن أنا سعيد في فرانكفورت وكل تركيزي معهم وهذه أولويتي الحالية".

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وتابع:"كلاعب مهاجم وظيفتي هي تسجيل الأهداف، ليست سهلة على الإطلاق، ولكني أحصل على الدعم الكافي من الجميع".

ونجح جوفيتش في تسجيل 14 هدفًا حتى الآن بالدوري الألماني ليصبح من أبرز الهدافين في أوروبا.