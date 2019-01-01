فينجر: لا أعتقد أنني سأدرب ريال مدريد في المستقبل

تعرف على تصريحات فينجر بشأن تدريبه ريال مدريد واحتمالية حدوث ذلك في المستقبل

أكد آرسين فينجر، المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، أنّه رفض تدريب ريال مدريد أكثر من مرة موضحًا سعادته باتخاذ هذا القرار.

وكان ريال مدريد قد عرض على فينجر تدريب الفريق من قبل ولكنّه رفض حتى لا يخون إدارة أرسنال.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة بي إن: "رفضت عرضًا من ريال مدريد أكثر من مرة لعدة أسباب مختلفة، وأعتقد أنّ الأمر انتهى الآن".

وتابع: "بالطبع أي مدرب يتمنى قيادة فريق كبير بحجم ريال مدريد، ولكن الأمر انتهى بالنسبة لي ولن يحدث في المستقبل".

فينجر درّب الجانرز لمدة 22 موسمًا قبل أن يرحل في الصيف الماضي ويأتي أوناي إيمري.

وواصل: "لست نادمًا على قرار رفض تدريب ريال مدريد في الماضي، لقد كنا بصدد بناء مشروع في أرسنال ولم أكن أود خيانة هذا الفريق".

كما كشف فينجر محاولاته التعاقد مع جادون سانشو حينما كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي ولا يحصل على دقائق كافية ولكن الصفقة لم تتم.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ فينجر مرشح محتمل للعمل في باريس سان جيرمان في منصب المدير الرياضي.