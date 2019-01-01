راموس يناقض تصريحاته بخصوص تعمد الحصول على إنذار أمام أياكس

راموس سيغيب في لقاء العودة بمدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ناقض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، تصريحاته بخصوص واقعة تعمده الحصول على إنذار والغياب عن مباراة الإياب أمام أياكس بدوري الأبطال.

وتعرض راموس لبطاقة صفراء في مباراته الستمائة بقميص الملكي مساء الأربعاء بالعاصمة الهولندية، ليتأكد غيابه عن لقاء العودة في الخامس من مارس في مدريد.

وفي البداية، صرح راموس للمراسلين بعد المباراة: "بالنظر للنتيجة، سأكون كاذباً لو قلت إنني لم أتعمد الإنذار".

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وأتبع: "لا أقلل من الخصم أو أظن المباراة محسومة، ولكن في الكرة يجب أن تتخذ قرارات صعبة أحياناً".

ثم عاد راموس وناقض نفسه بتغريدة عبر حسابه الرسمي: "أريد أن أوضح أن الأمر مؤلم، لم أتعمد الحصول على بطاقة، وكذلك كان الحال أمام روما في الماضي".

وأضاف: "سأشجع زملائي من المدرجات وسأكون مشجع إضافي يحلم بالتواجد في ربع النهائي".

وأشرت "ماركا" أن في حال إثبات حكم المبارة في تقريره تعمد راموس الحصول على إنذار قد يكون عرضة للإيقاف مباراة إضافية.

يذكر أن ريال مدريد حسم مباراة مساء الأربعاء بنتيجة هدفين مقابل هدف بأقدام كريم بنزيما وماركو أسينسيو.