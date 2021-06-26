هالاند يرد على اتهامه بدفع نصف مليون يورو في وجبة

دفع 30 ألف يورو إكرامية

رغم صغر سنه إلا أن النجم النرويجي إرلينج هالاند يعتبر من أهم اللاعبين في العالم، لذلك قرر التصرف على هذا النحو خارج الملعب أيضًا.

صاحب الـ20 سنة يعيش يقضي حاليًا فترة الراحة الموسمية، قبل العودة إلى ناديه بوروسيا دورتموند للتحضير للموسم الجديد.

وفي الحقيقة، هالاند ربما لا يعود إلى دورتموند من الأساس، وسط اهتمام متزايد من ريال مدريد وتشيلسي بالحصول على خدماته.

اللاعب يستمتع حاليًا بالاسترخاء في جزيرة "ميكونوس" اليونانية، بعيدًا عن كل الأنباء المتواصلة والشكوك حول مستقبله.

صحيفة "سبورت تايم" اليونانية، كشفت عن الطريقة التي يقضي بها هالاند إجازته، حيث أنفق 500 ألف يورو في ست ساعات.

وجاء ذلك بعدما قام النرويجي بتناول وجبة في هذا المطعم الفخم في الجزيرة اليونانية، لتظهر حمى الشهرة في أقصى صورها على النجم الشاب.

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ووصل الأمر بقيام هالاند بدفع ما يبلغ 30 ألف يورو للموظفين العاملين في المطعم طوال فترة تواجده هناك.

ومن جانبه نفى اللاعب هذه الأنباء تمامًا عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا:"لقد نسوا الطبق الرئيسي، أنباء كاذبة".

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 41 هدفًا في 41 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات على مدار الموسم الماضي.