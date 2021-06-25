وهذه وجهاته المفضلة..

تداولت أنباء من الصحف الألمانية في الأيام القليلة الماضية تفكير إدارة بايرن ميونخ في التعاقد مع إرلينج هالاند لتعويض رحيل محتمل للنجم روبرت ليفاندوفسكي.

ويمكن لهالاند الرحيل عن دورتموند الصيف المقبل بغض النظر عن موافقة أو رفض النادي مستغلًا الشرط الجزائي، الذي يقال أنه يتراوح بين 75 إلى 100 مليون يورو.

بايرن ميونخ انضم إلى قائمة الطامحين في الظفر باللاعب البالغ من العمر عشرين عامًا، غير أن الأنباء القادمة من معسكر هالاند لا تبشر البافاري بأنباء سعيدة.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن هالاند غير مهتم بالانضمام إلى العملاق البافاري في حالة أن غادر بوروسيا دورتموند سواءً في الصيف الحالي أو الصيف المقبل.

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الأولوية بالنسبة لهالاند عند الرحيل عن سيجنال إيدونا بارك هي التوجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو ارتداء قميص ريال مدريد، وليس البقاء في الدوري الألماني.

ويعتبر تشيلسي هو النادي الإنجليزي الأكثر سعيًا للحصول على توقيع هالاند، حتى أن بعض التقارير أشارت إلى اللاعب نفسه يرحب بالانضمام إلى ستامفورد بريدج.

في الوقت نفسه، يركز ريال مدريد بصورة أساسية حاليًا على التعاقد مع كيليان مبابي، ولا يمتلك الأموال اللازمة لتلبية طلبات دورتموند هذا الصيف، والتي يقال أنها تصل إلى 175 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن دورتموند بعد اقتراب بيع جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد لن يكون بحاجة لبيع هالاند، إذ أن 90 مليون يورو من خلف الدولي الإنجليزي أنهت الأزمة الاقتصادية لدى أسود الفيستيفاليا.