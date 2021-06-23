بايرن ميونخ يغير خطته بشأن هالاند.. فما دور ليفاندوفسكي؟

عملاق جديد يدخل طابور الراغبين في الحصول على خدمات هالاند.

يبدو أن النرويجي إرلنج هالاند سيظهر له نادٍ جديد مهتم بالتعاقد معه لينضم إلى طابور الأندية الراغبة في الظفر بخدماته.

ويرتبط اسم هداف بوروسيا دورتموند الألماني بالعديد من الأندية الكبرى منهم ريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الرغم من نفي نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني رغبته في التعاقد مع مهاجم بوروسيا الشاب إلا أنه بدأ يفكر في ضمه.

لماذا غير بايرن خطته؟

بدأ بايرن يفكر في التعاقد مع هالاند بحسب صحيفة بيلد الألمانية لأن الفريق البافاري راغب في تأمين خط هجومه من الرحيل المحتمل لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.ويمتد عقد روبرت،صاحب ال 32 سنة، مع بايرن حتى صيف 2023، لكن المهاجم الذي تعاقد مع بايرن في صيف 2014 بعقد انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بوروسيا دورتموند يبدو بحسب التقارير راغبًا في خوض تجربة جديدة قبل أن يختم مشواره مع كرة القدم وسط تجدد الأنباء عن عودة ريال مدريد بالاهتمام بالتعاقد معه وهي الرغبة الموجودة عند الفريق الإسباني منذ وجود روبرت في دورتموند.ما موقف بوروسيا دورتموند؟يرتبط هالاند،صاحب ال 20 سنة، بعقد مع بوروسيا حتى صيف 2024، ويعرف النادي جيدًا اهتمام عدة أندية بالتعاقد مع مهاجمهم الشاب.الصحف الألمانية ذكرت في وقت سابق أن بوروسيا لن يفرط في هالاند الذي تعاقد معه من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو، بأقل من 150 مليون يورو.قد لا يكون المبلغ المطلوب كبيرًا لكن في الوقت الحالي تعجز بعض الأندية عن دفعه بسبب الأزمات المالية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

اقرأ أيضًا:

تقارير .. ريال مدريد توصل لاتفاق على ضم هالاند

هالاند يؤجل حسم مصيره في بوروسيا دورتموند

هالاند يكشف "الحلم الأكبر" في مسيرته الكروية



