هافيرتس جاهز لخطوته التالية لكن من يضمه؟ ريال مدريد أم بايرن ميونخ؟

لاعب باير ليفركوزن من أبرز المواهب الموجودة في العالم حاليًا ويحظى باهتمام كل كبار قارة أوروبا، فإلى أين ينتقل؟ بايرن ميونخ أمام ريال مدريد أم غيرهما؟

مع عدم وجود أي نشاط لكرة القدم في أي دولة خلال شهر مايو باستثناء ألمانيا، وجه الجميع أنظارهم تجاه الدوري الألماني وتابعوا عن كثب المواهب الموجودة داخل البوندسليجا.

الأندية الأوروبية الكبرى كانت نظرتها على أكبر وأشهر المواهب بالفعل، فتحرك تشيلسي من أجل التعاقد مع تيمو فيرنر من لايبزيج، بينما استهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

منذ عودة البوندسليجا، أثار كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، إعجاب أغلب المتفرجين، ومثل فيرنر وسانشو، قد كان على رادار الأندية الكبرى منذ أن أصبح أصغر لاعبًا في تاريخ ناديه عام 2016.

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في مايو، أصبح هافيرتس أول لاعب يصل إلى 35 هدفًا في الدوري الألماني قبل بلوغه سن الواحد والعشرين، وقد لعب بالفعل أكثر من 100 مباراة بالبطولة، ونتيجة لذلك فليس من الغريب أن يحاول ليفركوزن الاحتفاظ به، كما لن تكون صدمة معرفة أن أغلب كبار أوروبا يسعون خلفه.

يأمل سيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن، أن يتمكن من الإبقاء على هافيرتس في باي آرينا، لكنه في الوقت نفسه يدرك صعوبة منعه من اتخاذ خطوته التالية سواءً بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو عملاق أوروبي آخر.

قال رولفز في تصريحات لصحيفة ماركا "لا نعرف حتى الآن ما سيحدث لكاي، نحن نعلم أن جميع الأندية الرائعة داخل ألمانيا وخارجها تلاحقه وندرك أنه لديه القدرة على اللعب في أي مكان".

"إنه لاعب رائع ولسنوات عديدة كان بايرن ميونخ يركض خلف المواهب الألمانية الشابة، لكن علينا أن ننتظر، هناك العديد من العوامل تؤثر، لم يتحدد مستقبله على الإطلاق حتى الآن."

"لدى كاي عقد ممتد حتى 2022 ونحن هادئون، لا يمكنني أن أقول سوى أنني أحبه وأحب أن أراه يلعب، أود أن يستمر بقميص ليفركوزن لأطول فترة ممكنة."

"ليس لديّ أي تفضيلات عندما يتعلق الأمر بالفرق الأخرى، أنا مؤمن بأنه سيكون من أكبر اللاعبين المهيمنين في كرة القدم في العشر سنوات المقبلة."

لدى بايرن ميونخ تاريخ طويل في التعاقد مع أفضل اللاعبين الشباب في ألمانيا ولا يختلف هافيرتس عنهم كثيرًا، يدرك رولفز ذلك تمامًا، ولكنه يأمل في أن سعيّ بايرن لموهبة ألمانية أخرى كبيرة قد يتسبب في خروجهم من السباق على لاعبه في 2020.

لا يزال ليروى ساني، لاعب مانشستر سيتي، هو الهدف الأول لبايرن ميونخ، وبعد أن فشلت الصفقة في الصيف الماضي، أصبح البافاري أكثر عزمًا مما مضى على عقد الصفقة عندما تفتح نافذة الانتقالات.

ستكون صفقة ساني كبيرة للغاية بالنسبة لبايرن، ونظرًا لأن صاحب الـ24 عامًا يدخل عامه الأخير مع مانشستر سيتي وفقًا للعقد المبرم بينهما، فإن التفاوض بين البافاري والسيتزنز وارد وقائم بالفعل.

ليس من المتوقع أن يتمكن بايرن من جلب هافيرتس وساني سويًا في صيف 2020، تأمل الإدارة في أن يبقى لاعب ليفركوزن لعام آخر وتتمكن من جلبه في صيف 2021 ليكون بمثابة خليفة توماس مولر في أليانز آرينا.

واعترف هانزي فليك، المدير الفني لبايرن، بإعجابه الجم بهافيرتس، حيث قال "أعتقد أن قلة من المدربين هم من لا يريدون أن يكون هافيرتس في فريقهم. لقد عرفته منذ منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، تطور بشكل جيد للغاية في ليفركوزن، يتحرك جيدًا بين الخطوط ولديه قدرة تهديفية قوية".

يعتقد مايكل بالاك، أسطورة الكرة الألمانية والذي سبق له اللعب في بايرن وباير، أن هناك فرصة للإبقاء على هافيرتس في ليفركوزن، لكن هذا يتطلب في المقام الأول أن تُنهي كتيبة بيتر بوش الموسم في مركز من المراكز الأربعة الأولى.

قال بالاك "أعتقد أنه موهوب عظيم، لديه مهارات فنية رائعة ويلعب بحرية كبيرة. سيكون من المهم بالنسبة له أن يلعب دائمًا في دوري أبطال أوروبا حتى يتمكن من التنافس بشكل أفضل، لذلك سيكون من المهم لليفركوزن الوصول للمركز الرابع".

المشكلة الأخرى التي تواجه بايرن ميونخ أنه من الوارد أن ينقض نادٍ آخر على هافيرتس إذا ما قرر البافاري عدم الدخول في الصفقة هذا الصيف، تمامًا كحال تشيلسي مع فيرنر.

من غير المرجح أن يوجه ليفربول انتباهه نحو هافيرتس أو أي تعاقد آخر بشكل عام بعد الفشل مع فيرنر، كما أن تشيلسي نفسه لن يهتم بهافيرتس بعد ضم فيرنر وحكيم زياش مع وجود تفضيل لجادون سانشو عليه أيضًا.

لكن في إسبانيا، يرتبط عملاقا الليجا بهافيرتس، صحيفة بيلد تقول أن ليفركوزن رفض عرضًا بقيمة 80 مليون يورو من ريال مدريد من أجل هافيرتس، كان النادي الملكي يستطيع تلبية مطالب النادي الألماني بدفع 100 مليون، لكن التركيز حاليًا أكثر على تمويل إرلنج هالاند وكيليان مبابي.

مثل ليفربول، الوضع المالي الحرج قد يُخرج برشلونة من التعاقد مع الأسماء الكبيرة، فعلى الرغم من الرغبة الكبيرة في التعاقد مع الثنائي نيمار ولاوتارو مارتينيز، لكن النادي الكتالوني يركز في المقام الأول على بيع لاعبيه لموازنة حساباته الاقتصادية.

من قبل أكد هافيرتس أنه يفكر في الخروج من البوندسليجا بقوله "أنا مستعد لاتخاذ خطوة كبيرة في مسيرتي، أحب التحديات، بالنسبة لي هذا يشمل خارج ألمانيا أيضًا".

هافيرتس مستعد للخطوة التالية، لكن السؤال، من هو النادي المستعد للانقضاض عليه في ظل الظروف السابق شرحها؟