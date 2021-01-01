مؤتمر سان جيرمان ومانشستر سيتي .. جوارديولا: نيمار كان سيفوز بالأبطال مع برشلونة!

ما الذي قاله نيمار ومحرز وبوتشيتينو وجوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا؟

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بنادي باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهو الذي ظهر فيه الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق ونيمار لاعب برشلونة السابق.

المؤتمر شهد الكثير من التصريحات القوية من الثنائي، في انتظار المؤتمر الآخر لمانشستر سيتي، والذي سيشهد وجود بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي والجزائري رياض محرز نجم الفريق، وسيأتيكم هنا عقب مؤتمر باريس سان جيرمان.

ما الذي قاله نيمار؟

قال نيمار: "ستكون مباراة قوية للغاية ومتقاربة، مانشستر سيتي أحد الفرق العظيمة، لكننا سنحاول أن نلعب بأفضل ما يمكننا أمامهم".

وأضاف: "أنا أشعر بالسعادة، وسأقوم بكل شيء ممكن حتى أقود فريقي باريس سان جيرمان للنهائي في مباراة الغد".

وأردف عن الفوز بالكرة الذهبية: "هدفي الأساسي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا وليس الكرة الذهبية، لا أعتبرها أولوية بالنسبة لي، أريد أن أكون قائدًا لفريقي وأن نحقق الفوز، في المستقبل أريد أن أتذكر أنني قدت ذلك الفريق لدوري أبطال أوروبا".

وأكمل عن مستقبله وعقده الجديد: "لقد تحدثت عن ذلك من قبل، هذا ليس موضوعنا الآن، ولا يزال عقدي مستمرًا وأشعر بالسعادة حول هذا الموسم".

وأنهى كلماته بالحديث عن وضع فريقه: "الفريق يتطور وتحسن كثيرًا، وهناك أسباب لوجودنا في تلك المرحلة، نحن نريد الفوز بتلك البطولة بشدة، لقد خسرنا النهائي في العام الماضي، لكننا أصبحنا أفضل هذا الموسم ونستمر في التحسن".

ما الذي قاله بوتشيتينو؟

قال بوتشيتينو: "سواء لعبنا أول مباراة على أرضنا أو خارجها يجب أن نقدم أفضل أداء ممكن في المواجهتين، ونحتاج المواجهة الثانية من أجل الصعود للنهائي، خبرتنا في دوري أبطال أوروبا علمتنا ذلك".

وأضاف عن تصريحات جوارديولا: "بالنسبة لي سنلعب فريقًا ضد الآخر، الأمر ليس شخصيًا ولا هو صراع من أي شكل بالنسبة لي، باريس سان جيرمان سيواجه مانشستر سيتي، وعندما نتحدث عن جوارديولا فهو واحد من أفضل المدربين في العالم، لو لم يكن الأفضل على الإطلاق، أنا معجب بمسيرته الكروية وهذا لا يعني الألقاب فقط، لكن الإرث الذي يتركه".

وأكمل عن قلق جوارديولا من فريقه: "كلا الفريقين لديهما نجوم لا يمكن السيطرة عليهم طوال اللقاء، وموسم مانشستر سيتي هذا العام أكثر من رائع، ستكون مباراة صعبة للغاية، أتمنى أن نقدم مستويات جيدة ونحقق الفوز".

وعند سؤاله عن الفوز على مانشستر سيتي من قبل في ربع النهائي مع توتنهام: "لا توجد علاقة بين المواجهتين، دعونا نركز على اللحظة الحالية، سيتي اليوم مختلف تمامًا، وأنا أدرب باريس سان جيرمان".

ما الذي قاله رياض محرز؟

قال محرز ردًا على أن جوارديولا هو الأفضل في التاريخ: "لقد قام بالكثير من أجل كرة القدم، ويستحق أن ينال الإشادة، ونعلم مدى أهميته بالنسبة لنا، ويحاول أن يساعدنا في كل المباريات، وتكتيكيًا هو يساعدنا كثيرًا، ويمنحنا النصائح الجيدة للمباريات وحول الخصوم، وهو ما يجعلنا أكثر استعدادًا لكل مواجهة".

وأضاف: "الموسم الماضي تعرضنا لخيبة أمل كبيرة للغاية، المشكلة هي أننا تعرضنا للهزيمة وانتهى الموسم الخاص بنا، لكن في المواسم السابقة كان ذلك يحدث ونضطر للتعامل مع بقية الموسم، الخسارة من ليون كان خيبة الأمل الأكبر في حياتي".

وأردف: "لم يحقق أي لاعب في فريقنا دوري الأبطال من قبل، علينا أن نحاول أولًا الوصول للنهائي وبعد ذلك سنرى، الأهم هو لعب مباراة جيدة بالغد".

وأكمل: "كل لاعب في مانشستر سيتي هو أحد أكبر النجوم، ليس لدينا ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لكن الجميع يستطيع اللعب وصنع الفارق".

وتطرق للحديث عن نفسه: "لا أعلم إذا كان ذلك هو المستوى الأفضل لي، لكن يجب أن أقدم أفضل ما لدي بالغد، ولا أفكر في عقدي، أنا سعيد في مانشستر سيتي وأحب النادي والجميع والمدينة".

وأنهى كلماته عن لعبه كمهاجم وهمي: "حصلت على هذا الدور عدة مرات، أسقط في الوسط ولا أكون مثل أجويرو أو جيسوس، جودتي مختلفة، وأحاول مساعدة الفريق، والقيام بما يريده المدرب".

ما الذي قاله بيب جوارديولا؟

وقال جوارديولا: "دوري الأبطال بطولة عظيمة كالدوري الإنجليزي، وهامة للغاية، وسنلعب مباراة باريس سان جيرمان من أجل الفوز".

وأضاف: "عندما جاء الملاك الجدد لمانشستر سيتي طوروا الأشياء في النادي، وكان الهدف الأول هو أن نصبح أفضل في إنجلترا، وبعد ذلك نحاول تحسين الأمور في دوري الأبطال".

وأردف: "بعد أن كبرت في العمر أدركت أن الفوز بالألقاب أصبح أصعب، لو طلبتم مني الفوز بلقب واحد فقط في الموسم المقبل سأقول لكم أن الأمر صعب، ولا يهم أي لقب ستطلبون، لذلك الآن لا أفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكنني أريد الفوز في المباراة ضد باريس سان جيرمان أولًا".

وأكمل عن جاهزية فريقه: "الجميع في حالة جيدة وسعيد، وكمدير فني أشعر بالامتنان لقيادة ذلك الفريق لهنا، من الهام لنا أن يصبح تواجدنا هنا طبيعي كل عام مثل برشلونة وريال مدريد".

وعن تجاوز عقبة ربع النهائي: "هذا لا يعني أننا سنصل للنهائي،، علينا أن نلعب بشكل جيد لنستحق ذلك، وعلينا أن نلعب كل مباراة بظروفها الخاصة".

وصرح عن نيمار: "لديهم العديد من العناصر أصحاب المهارة الكبيرة، أحاول أن أنام جيدًا ولكني التفكير في إيقافهم كان يجعل ذلك الأمر صعبًا، ولم أستطع النوم حتى توقفت عن ذلك التفكير".

وأنهى كلماته: "أنا متأكد أن نيمار لو استمر في برشلونة كانوا سيحققوا لقبين أو ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، فثلاثي الهجوم كان لا يمكن إيقافه، لكنه قرر الذهاب لباريس سان جيرمان، وذلك ليس بالخيار السيئ".

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