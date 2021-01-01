محرز: سنلعب ضد باريس سان جيرمان مثل أستون فيلا، ولا أمانع اللعب كل ثلاثة أيام

رياض محرز يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان الصعبة ويتحدث عن الفوز بكأس الرابطة.

أعرب النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه على توتنهام في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن الفريق استحق الفوز بعد الأداء الجيد، وتطرق للحديث عن جدول المباريات ومواجهة باريس سان جيرمان الصعبة.

وقال محرز: "أشعر بسعادة غامرة لقد جئنا للمباراة النهائية من أجل الفوز، سواء لعبنا جيدًا أم لا، مع أننا لعبنا بشكل كبير".

وأضاف: "الفوز اليوم منحنا دفعة كبيرة، وسيمنحنا المزيد من الثقة فيما تبقى من الموسم، علينا أن نستمر في اللعب بنفس الشكل، والجميع يقدم كل ما لديه".

وأكمل: "الشعور مذهل بوجود الجماهير، حتى في وجود ثمانية آلاف فقط، كل شيء مختلف في وجودهم".

وأردف: "لدينا مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان، ستكون كبيرة دون شك، لكن علينا أن نلعبها كأي لقاء آخر مثل اليوم أو مثل أستون فيلا".

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وأنهى كلماته بالحديث عن الجدول المزدحم للمباريات: "لأكون أمينًا، أنا لا أمانع اللعب ذلك العدد من المباريات، أحب أن ألعب مباراة كل ثلاثة أيام".

جدير بالذكر أن محرز كان قد قدم مستويات مذهلة مع مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية الذي فاز به فريقه على توتنهام.