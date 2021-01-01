رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن تجديد نافاس قبل مواجهة مانشستر سيتي

نادي باريس سان جيرمان يعلن عن تجديد عقد حارسه كيلور نافاس قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية في دوري أبطال أوروبا.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن نجاحه في التجديد للاعبه الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد السابق.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن العقد الجديد للنجم الحالي للفريق لن ينتهي سوى بنهاية موسم 2023-2024.

وأوضح النادي في البيان أن العقد الجديد يسري بشكل فوري، حيث يستكمل اللاعب عقده السابق الذي كان قد وقعه بعد الانضمام من ريال مدريد.

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وكان نافاس قد انضم لباريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد في 2019 وقدم اللاعب مستويات مذهلة رفقة الفريق العاصمي.

وساهم نافاس سابقًا في تتويج ريال مدريد بثلاث بطولات بدوري أبطال أوروبا، ووصل في الموسم الماضي للنهائي مع باريس سان جيرمان.

ولعب اللاعب 72 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، خرج في أقل من نصفهم بقليل بشباك نظيفة، بواقع 34 مرة، وفاز بأربعة ألقاب في موسم ونصف.

جدير بالذكر أن كيلور نافاس كان أحد أهم العناصر التي ساهمت في صعود باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بتألقه ضد برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الـ 16 والـ 8.