رفض طلب ابن نافل ورحلاته المفاجئة عرض متواصل .. نيمار "الفتى الذي جاء ليكسر مبادئ الهلال"

الوجه الآخر لرحلة نيمار مع الهلال..

يبدو أن نيمار قرر تقديم جزء جديد من مسلسل "أزماته في عالم كرة القدم"، ولكن هذه المرة من قلب السعودية، ورغم اختلاف تدرج الأزرق، وتغيير الشعار من برج إيفل، إلى قوسي الهلال، ولكن يظل النجم البرازيلي بأزماته وتصرفاته المثيرة للجدل.

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ورغم أن الإصابة هي مسألة قدرية، جعلت نيمار يكتفي بخوض 7 مباريات فقط خلال 447 يوم، منذ إعلان انتقاله إلى الهلال، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وحتى مباراة الاستقلال الإيراني، التي شهدت ثاني إصابات البرازيلي بقميص الزعيم، إلا أن نيمار أبى إلا أن يعكر صفو مسيرته في السعودية، بتصرفات يُمكن وصفها بأنها بمثابة "خروج عن مبادئ الهلال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل الخوض في الحديث عن أزمات نيمار مع الهلال، يمكن أن أختصر مسيرة البرازيلي في صفوف الأزرق - حتى الآن -، حيث انتقل إلى الهلال بعقد حتى صيف 2025، مقابل 90 مليون يورو، واستغرق اللاعب وقتًا حتى يخوض أولى مبارياته مع النادي السعودي؛ إثر معاناته من مشكلات عضلية، تعود إلى مسيرته مع باريس سان جيرمان، جعلته يستهل رحلته في المملكة، بالتواجد في الصالة الرياضية، قبل أن يلعب أولى مبارياته في 15 سبتمبر أمام الرياض، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، حيث صنع تمريرتين حاسمتين.

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ولعب نيمار 3 مباريات مع الهلال في دوري روشن، صنع خلالها 3 تمريرات حاسمة، ومباراتين في دوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفًا في شباك ناساجي الإيراني، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي في أكتوبر 2023، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ليغيب عن الملاعب لمدة تخطت حاجز السنة.

ورغم غيابه الطويل عن الملاعب، إلا أن نيمار توج مع الهلال بلقب دوري روشن السعودي، وكان حاضرًا في احتفالات كتيبة جورج جيسوس، بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولتين في كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما عاد البرازيلي لخوض مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد قيده آسيويًا، واستبعاده من القائمة المحلية، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة شخصها الهلال بأنها تمزق في العضلة الخلفية، ليغيب لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

ولكن، كانت فترة غياب نيمار كفيلة بأن نشاهد تصرفات غريبة من قائد المنتخب البرازيلي، والتي نالت نصيبها من استياء جماهير الهلال، وأشاعت تساؤلات حول ما إذا كان غيابه الطويل عن الملاعب ناتجًا عن تلك التصرفات.

رفض طلب الإدارة

وعقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، أشارت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إلى رفض نيمار طلب إدارة الهلال، بالخضوع لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أصر على إجراء الجراحة في بلاده، تحت إشراف طبيب منتخب البرازيل، رودريجو لاسمار.

ورغم أن الطبيب لاسمار قد حدد موعدًا لعودة نيمار، خلال شهر أغسطس 2024، إلا أن عودة البرازيلي قد تأخرت كثيرًا عن موعدها، حيث انتظر نجم برشلونة الأسبق، ثلاثة شهور إضافية من أجل خوض أولى مبارياته بعد العودة.

رحلة سياحية مفاجئة

في ديسمبر 2023، فاجأ نيمار جماهير الهلال، بالخروج في رحلة بحرية بين مدينتي سانتوس وبوزيوس، رغم التزامه ببرنامج علاجي عقب إجراء جراحة الصليبي.

وتوجه نيمار للاستمتاع بوقته في رحلة بحرية، بعد انفصاله عن صديقته برونا بيانكاردي، على متن سفينته السياحية، لتستمر لمدة 3 أيام، حيث اشتمل البرنامج على حفل غنائي بخلاف وسائل الترفيه الموجودة بالسفينة.

وتلقى نيمار انتقادات واسعة من قِبل جماهير الأزرق، قبل أن تؤكد تقارير إعلامية، أن البرازيلي يطبق حاليًا بعض التدريبات الخاصة لتقوية الجزء العلوي من الجسم مع محاولات ثني الركبة باستمرار في ذلك الوقت، مع التزامه بمتابعة التغذية اليومية لتقليل زيادة الوزن.

التدرب مع معد بدني خاص

رغم عودته إلى الرياض، في فبراير الماضي، من أجل مواصلة البرنامج العلاجي، إلا أن نيمار اتخذ قرارًا مفاجئًا لإدارة الهلال، بإصراره على التأهيل تحت إشراف المعد البدني الخاص به، ريكاردو روزا، قبل بدء المرحلة الثالثة من علاجه.

وخلال شهر أبريل، ذكر أخصائي العلاج الطبيعي، عبد السلام الشمري، بأنه بعد مرور 5 شهور، ولا يزال نيمار لا يستطيع الجري في الملعب، مضيفًا أن نيمار عانى في التأهيل منذ البداية، مع عدم القدرة على ثني الركبة، وكان يتوقع تأخره في العودة، لعدم تلقي خدمة تأهيل لائقة.

ومع الوصول إلى شهر سبتمبر، قال الأخصائي ثامر الشهراني، إنه يجب تحويل مسؤولية إعداد نيمار من المعد البدني الخاص للاعب إلى المعد البدني للنادي، ليراقب عملية تأهيله بشكل دقيق، مضيفًا أن اللاعب يعاني من ضعف في أساسيات اختبار العودة للملاعب، ما ساهم في تأخر عودة إلى التدريبات الجماعية.

التأخر في التدريبات

فجّر الناقد الرياضي حامد البلوي، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن نيمار تلقى عقوبة من إدارة الهلال مسبقًا، بسبب تأخره عن التدريبات، قبل الإصابة.

وقال البلوي، إن نيمار عوقب بخصم مبلغ مليون ريال لتأخره، مشيدًا بالمنظومة الهلالية، كما تحدى أي يكذبه أي شخص هلالي.

السخرية من الهلال

في أبريل الماضي، توج الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد اكتساح الاتحاد في النهائي بنتيجة (4-1)، ليقرر مشاركة نيمار مع اللاعبين في مراسم الاحتفال باللقب في أبوظبي.

وتسلم نيمار ميدالية البطولة، رغم عدم مشاركته بسبب الإصابة، ليطلق البرازيلي تصريحًا ساخرًا حينها، قائلًا إن الهلال يذكره بأيام المدرسة، الشباب يقومون بالعمل، وهو يحضر فقط للحصول على الدرجات.

وأثار هذا التصريح جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تمت المقارنة بين نيمار الذي شارك تتويج الهلال في 3 بطولات خلال الموسم الماضي، رغم مشاركته في 5 مباريات فقط قبل الإصابة، وكريستيانو رونالدو الذي لم ينل أي بطولة، رغم مشاركته المستمرة في المباريات واعتلائه صدارة هدافي دوري روشن.

عدم احترام سعود كريري

من حقه أن يحزن، فقد عاودته الإصابة بعد غياب طويل في مباراة الاستقلال الإيراني، ولكن هل يعني ذلك أن يقوم بدفع مدير الكرة سعود كريري أثناء محاولة تهدئته؟

نيمار خرج من الملعب مستاءً لدرجة جعلته يلقي بحذائه بعيدًا، إلا أن ما أثار غضب الهلاليين هو قيامه بدفع مدير الكرة لأكثر من مرة، ليتم وصفه بـ"المعطوب والمتغطرس".

سفر مفاجئ إلى البرازيل

وبعد إعلان الهلال عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وأثناء خضوعه لبرنامج تأهيلي قد يصل إلى 6 أسابيع، فاجأ نيمار الجماهير مجددًا بالسفر إلى البرازيل.

وتواجد نيمار في بلاده من أجل إقامة حفل يوم ميلاد ابنته (مافي)، فيما تساءلت شبكة برازيلية بشأن ما إذا حصل نيمار على إذن من إدارة الهلال أم لا.

هذه العادة لم تزل عالقة بنيمار، منذ احترافه في باريس سان جيرمان، حيث كان يسافر إلى البرازيل بشكل مستمر من أجل الاحتفال بيوم ميلاد شقيقته رافاييلا سانتوس، خلال شهر مارس، الأمر الذي دفع جماهير باريس للسخرية من اللاعب بأنه يتعرض للإصابة قبل مناسبة شقيقته.