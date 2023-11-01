نيمار يتحدى الهلال .. اتخذ هذا القرار المفاجئ بعد إصابته الخطيرة!

نيمار يرفض قرار مجلس إدارة نادي الهلال

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يبدو أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، رفع "راية التحدي" في وجه إدارة نادي الهلال السعودي؛ بعد إصابته الأخيرة.

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نيمار يعاني من إصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "globo" البرازيلية، يرفض نيمار تنفيذ طلب الإدارة الهلالية، بإجراء العملية الجراحية للعلاج من الإصابة، في العاصمة الفرنسية "باريس".

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وكشفت الصحيفة، عن إصرار الساحر البرازيلي، على إجراء العملية الجراحية في بلاده، وتحت إشراف رودريجو لاسمار، طبيب منتخب السامبا.

الصحيفة أعلنت تحديد يوم الغد الخميس، موعدًا لإجراء عملية نيمار جونيور، في انتظار موافقة الهلال؛ إلا أن الأخير لا يزال لم يعطِ الضوء الأخضر للاعب - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.

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