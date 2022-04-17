نور: سلمان الفرج ينقط سكر .. والهلال لديه سر كبير!

أشاد محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، بالمستوى المميز الذي يقدمه سلمان الفرج قائد فريق نادي الهلال، مع فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا، وأيضًا سبب تفوق الزعيم.

ماذا قال نور عن سلمان الفرج؟

عبر نور عن إعجابه الشديد بما يقدمه سلمان الفرج لاعب وسط الهلال، في بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى ما يقدمه في باقي البطولات وعدم تعرضه لأي ضغوطات.

وقال نور خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC" الذي يقدمه خالد الشنيف: "سلمان الفرج الأكثر تأثيرًا مع فريقه بدوري أبطال آسيا، وأتمنى له الاستمرار".

وامتدح أسطورة الاتحاد الفرج، حيث قال: " يلعب وهو مرتاح ولا يوجد أي ضغوط عليه، هو ممتع جدًا وينقط عسل فقط".

ما هو رأي نور في تفوق الهلال على الشباب؟

ويرى محمد نور أن تفوق الهلال على الشباب وفي جميع البطولات، جاء لسر كبير، يجب أن تعرفه جميع الأندية لكي تفعله.

وعن تفوق الهلال على الشباب قال نور: "لو لعب الشباب بنفس الطريقة التي خاض بها مباراة مومباي الهندي أمام الهلال، لن يستطيع الأخير الفوز عليه".

واختتم محمد نور تصريحاته قائلًا: "أريد أن أعرف شيئًا، اللاعبين والإدارة والجمهور كل الأدوات مهمة، ولكن الهلال به سر يجب أن يعرفه الجميع، وهو بيئة نادي الهلال".

#ملعب_SBC | محمد نور: هنالك "سر" يقف خلف استمرار الهلال في التألق والمنافسة على كافة البطولات. #قناه_SBC pic.twitter.com/TSqUeuUR6l — #ملعب_SBC (@sbcsport) April 16, 2022

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