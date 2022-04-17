النصر يعلنها رسميًا: "نمتلك تسجيلات تدين حمد الله والاتحاد"

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بشكل رسمي، عن امتلاكه أدلة مادية، ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم، واللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، تؤكد تحريض الأخير ضد العالمي خلال فترة تعاقده مع الفريق.

النصر فسخ عقد حمد الله

قرر نادي النصر خلال شهر نوفمبر 2021، فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله مع الفريق الأصفر، وذلك لأسباب قانونية لم يُعلن عنها النادي في وقتها.

ولكن التقارير الصحفية أكدت على أن حمد الله ضغط على الإدارة من أجل الرحيل عن النصر، وهناك رسائل نصية أرسلها اللاعب المغربي إلى أحد مسؤولي النادي من أجل رحيله، بالإضافة إلى اعتراضه على عدم إشراكه في مباراة بالدوري السعودي بشكل غير لائق.

وبعدها انتقل حمد الله إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما أصبح لاعبًا حرًا بفسخ عقده من جانب نادي النصر.

النصر يمتلك تسجيلات تُدين الاتحاد وحمد الله

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على أنه يمتلك دليلًا ماديًا وقويًا، يُدين نادي الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي للأخير، وأيضًا المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وجاء نص البيان كالآتي: "نظراً لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية، وإيضاحاً للحقائق، تود إدارة نادي النصر أن تؤكد لجماهير النادي خاصة والوسط الرياضي عامة، أنها تقدمت بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتاريخ 28 مارس 2022 ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبد الرزاق حمدالله بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع نادي النصر وخلال الفترة المحمية".

وتابع: "وقدمت إدارة النصر الأدلة المادية مرفقة مع الشكوى، وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، ومن مصادر معروفة ومثبتة، وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام الفيفا ضد اللاعب، حيث أن النزاع القائم أمام الفيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي، على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب".

وواصل: "وتؤكد إدارة أنها استندت في شكواها على المادة 2/55 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للاتحاد السعودي والتي نصت على: "يخضع اللاعبون غير السعوديون للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد"، كذلك المادة السادسة من الفقرة السابعة للائحة ذاتها والتي نصت على "تختص اللجنة بإيقاع العقوبات الواردة في الفصل الثاني والعشرين على المخاطبين بهذه اللائحة إذا ثبتت مخالفتهم للائحة والقرارات والتعاميم الصادرة".

وأضاف نادي النصر: "كذلك على المادة الخامسة فقرة 1 من عقد نادي النصر مع اللاعب والتي نصت على أن يلتزم اللاعب بالامتثال للوائح والتعاميم الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا، وكذلك على المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا ذات العلاقة بالاختصاص القضائي والتي نصت على عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية أو نادٍ في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات المتعلقة بالتوظيف، فإن فيفا يختص بالنظر في النزاعات التعاقدية بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي".

وأوضح النصر في بيانه: "بما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعتبر حقا أصيلاً للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية، وبالعودة إلى التلميحات التي وردت في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم فجر أمس، فإن إدارة نادي النصر تدعو ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها، وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية, قد تستغرق لديها القضايا مددا طويلة، كما تطالب إدارة النصر بسرعة البت في القضايا من هذا النوع، وذلك لأنها مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة للوائح والقوانين، والتي تسبب إخلالا بشرف المنافسة وعدالتها وقواعدها".

واختتم نادي النصر بيانه قائلًا: "هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي، وهذا شأن يهم الجميع، في الوقت الذي تعيش الرياضة السعودية نهضة كبيرة في الإدارة والحوكمة والقانون يقودها الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة الحريص دائماً على ترسيخ مبادئ التنافس الرياضي واحترام اللوائح وتطويرها، وذلك في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة الداعمة لجميع القطاعات بما فيها قطاع الشباب والرياضة".

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