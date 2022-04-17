أجويرو يحذر سكالوني من السعودية وسالم الدوسري!

حرص النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، نجم برشلونة الإسباني المعتزل مؤخرًا، على تحليل أداء المنتخب السعودي، منافس منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثالثة في كأس العالم، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

كيف حذر أجويرو سكالوني من السعودية؟

نشر أجويرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" فيديو يقوم فيه بتحليل أداء المنتخب السعودي في حالة الدفاع خلال مباراة أستراليا.

النجم الأرجنتيني قال: "كيف توقف السعودية الكرة في الدفاع؟ يقفون دفاع على خط واحد في الركلات الثابتة وهذا مهم، يجب على لاعب أستراليا أن يلعب تمريرة قصيرة لكي يتحرك دفاع السعودية".

وتابع: "السعودية تلعب بأسلوب الضغط العالي على الخصم، أنا أمتلك كل التفاصيل يا سكالوني، لذلك يجب أن لا تقول أي شيء، وأن تُظهر هذا الفيديو إلى لاعبي الأرجنتين".

أجويرو يشيد بمستوى سالم الدوسري

وأبدى سيرخيو أجويرو إعجابه بمستوى سالم الدوسري نجم نادي الهلال ومنتخب السعودية، حيث أكد على أنه يمتلك قدرات رائعة، وسيكون مصدر خطورة على الأرجنتين.

أجويرو قال: "رقم 10 يلعب جيدًا، جودته عالية، اللاعب اسمه سالم الدوسري".

وقام أيضًا أجويرو بتحليل طريقة الهجوم للمنتخب السعودي، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، باستعراض هدف صالح الشهري عن طريق رأسية من ركلة ركنية في مرمى أستراليا.

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