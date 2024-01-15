مُفجر الأزمة يتحدث .. نواف العقيدي يتوعد روبرتو مانشيني ردًا على اتهامه بالتمرد في معسكر السعودية

حارس النصر يدافع عن نفسه ويتوعد مانشيني..

بعدما رد سلمان الفرج وسلطان الغنام على اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، لهما بالتمرد ورفض تمثيل الأخضر، جاء الدور على مفجر الأزمة الأساسي نواف العقيدي؛ حارس النصر، ليرد على مدربه.

أول أمس السبت، فاجأ مانشيو الجميع بقرار استبعاد العقيدي من معسكر السعودية رغم أنه الحارس الوحيد في القائمة الذي يشارك بصفة أساسية في دوري روشن السعودي، قبل أن يخرج الإيطالي اليوم الإثنين متهمًا إياه رفقة خمسة لاعبين آخرين برفض الاستمرار أو الانضمام للمعسكرات حال جلوسهم على مقاعد البدلاء.

لكن العقيدي لم يقف صامتًا أمام اتهامات مدربه، ونفى تمامًا أن يكون قد وضع أي شروط على استمراره في المعسكر، وتوعد مانشيني بكشف الحقيقة عقب انتهاء كأس آسيا قطر 2023..

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حارس النصر كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزم بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا و لهذا أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده فما بالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه وأنا رهن إشارة المنتخب السعودي و سأظل كذلك مهما حدث.

"أؤكد أن المعلومات التي ذكرها المدرب مانشيني الذي لم يتحدث معي من بعد مباراه لبنان الودية حتى تم استبعادي بخصوصي غير صحيحة، ولأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة غداً فإنني سأتحدث بالتفاصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية التي أتمنى أن تنتهي بتحقيق لقب غاب عنا طويلاً".

واختتم: "كل التوفيق لمنتخبنا ولزملائي اللاعبين وباذن الله نبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد وللشعب السعودي بتحقيق البطولة".

يذكر أن الأخضر يستهل مشواره في البطولة القارية غدًا الثلاثاء بمواجهة عمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.