مانشيني يكشف الحقائق ويُعري النجوم: الفرج والغنام والعقيدي رفضوا المنتخب السعودي

المدرب الإيطالي يكشف أسرار قراراته الجدلية بشأن قائمة الأخضر لكأس آسيا 2023

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأسباب الحقيقية خلف قراراته التي أثارت الجدل بشأن قائمة الفريق لكأس آسيا 2023، وخاصة استبعاده نواف العقيدي حارس مرمى النصر في اللحظات الأخيرة قبل المواجهة الأولى أمام عُمان.

الأخضر يستعد لافتتاح مشواره في كأس آسيا التي افتتحت في قطر يوم الجمعة الماضي بمواجهة عُمان مساء غدٍ الثلاثاء، وقد أثارت اختياراته للقائمة جدلًا كبيرًا خاصة استبعاد سلمان الفرج وسلطان الغنام بجانب قراره الأخير المفاجئ بشأن العقيدي.

مانشيني بدأ المؤتمر الصحفي بالتأكيد على قوة وصعوبة مواجهة عُمان، وأضاف حول قراراته "الفرج والغنام والعقيدي هم من اختاروا عدم الانضمام للمنتخب وليس أنا، عليكم أن تسألوهم حول الأسباب، لقد كانوا في القائمة المختارة واختاروا عدم اللعب للمنتخب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضااف "الفرج أخبرني في المعسكر الأول أنه لا يريد لعب المباريات الودية، وأنا أرى أن اللاعب ليس صاحب القرار في ذلك بل المدرب، تحدثت مع الغنام والعقيدي قبل إعلان القائمة وسألتهم إن كانا سعداء بالتواجد مع المنتخب، سلطان أخبرني أنه ليس سعيدًا، إن لن يلعب أساسيًا لن يأتي، قلت له حسنًا، أنا صاحب القرار في ذلك".

أضاف "العقيدي أخبر مدرب الحراس أنه لن يبقى إن لم يلعب أساسيًا، وذلك بعدما كان قد رحب بالتواجد في المعسكر. أنا من يُقرر من يلعب ومن لا يلعب وليس هم. تحدثت مع رئيس الاتحاد، ياسر المسحل، وأخبرته برغبة العقيدي وأنها المرة الثالثة التي يقول أنه لا يريد البقاء، وأكدت له أننا لا نعاني من أي مشاكل ولدينا ما يكفي من الحراس".

"لا أحد يعلم من سيلعب في مباراة الغد ولماذا، أنا أريد فقط اللاعبين المستعدين للقتال من أجل المنتخب وليس من يرفض البقاء أو لا يشعر بالسعادة بالتواجد معه، هذه هي الأسباب والآن أريد وضع حدٍ لكل ذلك النقاش ولا أريد الحديث مجددًا عن سلمان أو نواف أو سلطان".

أتم حول استبعاد خالد الغنام ومحمد مران وعلي هزازي "اخترت 30 لاعبًا لأننا سنقيم معسكرًا لمدة أسبوعين ولا أحد يعلم ما سيحدث من إصابات، هؤلاء اللاعبين الثلاثة قالوا أنهم ليسوا سعداء بالبقاء ولا يريدون التواجد مع المنتخب، ولذا سمحت لهم بالمغادرة".

يُشار إلى أن المدرب الإيطالي تعرض لانتقادات كبيرة لعدم اختيار ظهير أيمن النصر تحديدًا في ظل مستواه الممتاز مع فريقه.