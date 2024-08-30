ردًا على خلافه مع هييرو .. وكيل نواف العقيدي يكشف حقيقة أزمته "الجديدة" في النصر

أزمة جديدة بطلها نواف العقيدي..

لا يزال ملف نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يشهد الكثير من الجدل المُثار منذ بداية العام، بين إيقافه لمدة 5 شهور، ورحيل مرتقب عن النادي العاصمي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وكان العقيدي قد عاد إلى الملاعب في يوليو الماضي، بعد فترة إيقاف 5 شهور، بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي الإساءة للإداريين بالمنتخب السعودي، وطلبه عدم الانضمام لمعسكر الأخضر في كأس آسيا، مع اشتراط اللعب أساسيًا في البطولة الآسيوية.

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وذكر برنامج "رياضة سكوب"، أن العلاقة بين النصر وحارسه الشاب، نواف العقيدي، وصلت إلى طريق مسدود، بعد دخول الحارس في خلاف مع المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو.

وطالب نواف العقيدي باللعب أساسيًا، مفيدًا بأنه أحق من البرازيلي بينتو كريبسكي، لحراسة مرمى النصر في المباريات، علمًا بأن وكيل العقيدي سبق وأن أحضر عرضًا لرحيل اللاعب على سبيل الإعارة، من نادي الرياض، مقابل 4 ملايين ريال، وتم رفضه من مسيري النصر الذين لا يمانعون بيع عقده حال وصول عرض مغرٍ لشراء عقده.

في المقابل، رد مشعل السفاعي، وكيل العقيدي، على ذلك الخبر، في رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "مع محبتي وتقديري لمصادركم، لكن خبركم عاري من الصحة، وإلى متى هذه الأخبار ما تخرج إلا على الكابتن نواف العقيدي خصوصًا (بعد عودته من الإيقاف)".

وتسبب قرار لجنة الاحتراف في غياب نواف العقيدي عن مباريات النصر في بطولة دوري أبطال آسيا، فيما لم يشر الاتحاد الآسيوي إلى صدور بحرمان اللاعب من المشاركات القارية، إلا أن العقيدي لم يشارك في مباريات البطولة التي شهدت خروج الأصفر من الدور ربع النهائي، إثر الخسارة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، بعد التعادل الإجمالي بنتيجة (4-4).

وازداد جدل اللاعب، وهذه المرة بشأن موقفه من البقاء مع النصر، بعد استبعاده من بعثة الفريق التي سافرت إلى أبها، للمشاركة في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، رغم التأكيد بأن غيابه كان نتيجة الإصابة، فيما نفى وكيله، مشعل السفاعي، الأنباء المتداولة حينها، بشأن رحيله إلى نادي الاتفاق، في الميركاتو الصيفي.