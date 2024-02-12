رسميًا | نواف العقيدي أكثر المتضررين والعقوبات تطال الفرج والغنام .. صدور قرارات قضية "التمرد" في المنتخب السعودي

حسم القضية التي شغلت الرأي العام السعودي..

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أخيرًا وبعد طول انتظار.. أصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، قراراتها الرسمية في القضية التي شغلت الشارع الرياضي في المملكة، خلال الأسابيع الماضية، والتي عُرِفت باسم "أزمة المتمردين".

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الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، استبعد 6 لاعبين من معسكر الأخضر قبل بطولة كأس أمم آسيا، التي استضافتها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ بتهمة التمرد.

اللاعبون الستة هم: قائد الهلال سلمان الفرج، وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى ثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام.

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وخلال الأيام الماضية.. حققت لجنة الاحتراف مع اللاعبين الستة ووكلاء أعمالهم، قبل إصدار قراراتها الرسمية؛ والتي جاءت على النحو التالي:

- تغريم سلطان الغنام "200 ألف ريال"؛ بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام للمعسكر قبيل كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مانشيني مع اللاعب، بتاريخ 28 ديسمبر 2023؛ بناءً على المادة 10 الفقرة (1 و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

- تغريم سلمان الفرج "100 ألف ريال"؛ بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب، عقب استدعائه للمعسكر الذي أقيم في أكتوبر الماضي؛ حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض، بإبداء رغبته بعدم الانضمام؛ بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"؛ بناءً على المادة 10 الفقرة (1 و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

- إيقاف نواف العقيدي "5 أشهر" وتغريمه "300 ألف ريال"؛ لثبوت تجاوزه للائحة، وطلبه تأجيل معسكر المنتخب، وطلبه من إدارة الأخضر إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب؛ مخالفًا بذلك المادة الـ10 الفقرة (1 و2 و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

- إيقاف محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي، لمدة "شهر" وتغريم كل منهم "200 ألف ريال"؛ لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب بعد إعلان القائمة النهائية للأخضر على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم، ورفضهم البقاء؛ مخالفين بذلك المادة الـ10 الفقرة (1 و2 و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

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