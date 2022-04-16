نهاية الموسم وتخوف من العودة .. قلق في برشلونة من وضعية بيدري وفاتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الحالة الصحية التي يعيش بها مهاجم فريق برشلونة أنسو فاتي، كما شاركت وضعية بيدري.

وكان جوهرة برشلونة اللامعة ومتوسط ميدان الفريق قد خرج مصابًا من مباراة آينتراخت فرانكفورت التي مني فيها البلوجرانا بهزيمة مدوية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فهناك توتر لدى النادي الكتالوني حول وضعية الثنائي في المستقبل القريب.

ماذا عن وضعية فاتي؟

يعيش الجناح الواعد حالة متقلبة صعبة في الآونة الأخيرة، حيث عاد فاتي للملاعب أكثر من مرة قبل أن يتراجع من جديد للمستشفيات.

التخوف صاب جماهير البلوجرانا ومس اللاعب من قبلهم، والحديث الآن حول تأجيل عودته للملاعب للاهتمام به.

حيث نصحه المسؤولون الطبيون بالنادي بتأجيل ظهوره مرة أخرى، والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين القادم.

ماذا عن بيدري؟

لن يلعب متوسط ميدان برشلونة اللامع هذا الموسم مرة أخرى، بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى في مواجهة آينتراخت فرانكفورت السابقة.

ونشر بيدري رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به قال فيها: "إنه يوم صعب ولكن ليس لدينا خيار سوى التطلع إلى الأمام. شكراً على الحب الذي قدمتموه لي في الساعات القليلة الماضية. مع دعمكم، أنا متأكد من أنني سأعود أقوى. الآن أكثر من أي وقت مضى".

ما هي وضعية برشلونة حتى نهاية الموسم؟

بخروجه من بطولة الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا، ومع خسارته لكأس السوبر في السعودية أمام ريال مدريد.

يتبقى لبرشلونة بطولة الدوري المحلي فقط، ومع صعوبة المواصلة حتى اعتلاء جدول الترتيب فإن هدف البلوجرانا هو التواجد في المراكز الأربعة الأولى.

ويحتل النادي الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة من خلال 30 مباراة لعبها، خلف المتصدر ريال مدريد صاحب ال 72 نقطة من خلال 31 لقاء.

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