أنشيلوتي يرد على تشافي ويزف أنباء سارة عن مودريتش

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتصريحات هامة في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة إشبيلية وريال مدريد على ملعب سانشيز بيزخوان.

المباريات المقبلة ستكون فارقة لتحديد مسار ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري الإسباني، وهذا ما يعيه أنشيلوتي جيدًا.

المدرب الإيطالي طمأن جماهير ريال مدريد في البداية قائلًأ: "الفريق جيد من الناحيتين الفنية والذهنية وامتلكنا الوقت للاستشفاء والاستعداد لمباراة إشبيلية التي ستكون صعبة للغاية، ستكون تحديًا صعبًا ولكننا جاهزون، نهاية الموسم تقترب وكل مباراة بالتأكيد هامة للغاية".

وأضاف: "لست قلقًا من إرهاق اللاعبين، لعبنا الثلاثاء وسنلعب الأحد وهذا جيد نسبيًا ونحن نريد أن نلعب مباراة حركية مليئة بالطاقة، وامتلكنا الوقت الكافي لدخولها بأفضل شكل".

واستطرد: "لست قلقًا بشأن مباراة إشبيلية، نحتاج الفوز وإضافة النقاط لأن الليجا لم تحسم بعد، الكل ينتظر لحظة التتويج ولكن لابد أن يعلموا أن كل مباراة قد تكون فخًا، نعرف جيدًا ما يستهدفه إشبيلية، لا يزالون في المنافسة على الأقل على مقعد في المربع الذهبي، نحن جاهزون".

مودريتش باقي في ريال مدريد؟

وبسؤاله عن الكرواتي لوكا مودريتش والمستوى الاستثنائي الذي يقدمه، ووضعيته التعاقدية، قال أنشيلوتي: "مودريتش سينهي مشواره في ريال مدريد، لا أعرف متى ولكن الفكرة تتمثل في أنه لا يملك أي مشكلة في التجديد وكذلك النادي، كل شيء واضح، إنه يعتني بنفسه بشكل جيد ولم يعان من أي إصابات كبيرة في مشواره، أريد أن أشير إلى لاعبين بأمثال مالديني على سبيل المثال، أسطورة حصل على لقب دوري الأبطال الأخير له بعمر الأربعين، إذا كان يمكن مقارنة مودريتش بأحد فسيكون مع مالديني في هذا الوضع".

أما عن هازارد فقال: "حالة هازارد الصحية جيدة، أزال الشريحة من عقب قدمه لأنها كانت تضايقه، يحتاج إلى الاستشفاء ولكن الأمور تسير بشكل جيد".

رد على تشافي

ووجه أنشيلوتي بتصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، التي قال فيها إن فريقه لا يفوز بكيفية ريال مدريد وإنه يجب أن يلعب جيدًا، فأجاب: "أريد أن أجيب على سؤال: ما معنى أن تلعب بشكل جيد؟ هنا كل شخص لديه إجابته المختلفة".

مضيفًا: "بالنسبة لي اللعب الجيد هو حين تمتلك الكرة وحين لا تمتلكها، يمكنك أن تلعب جيدًا ولكن بدفاع استثنائي، ولكن هذا ليس كافيًا لتقول إنك تلعب بشكل جيد لأنك إذا لم تجد ما تفعله والكرة بحوزتك، فإنك لا تلعب بشكل جيد، وكذلك فإذا هاجمت جيدًا ولم تفعل الشيء ذاته في الدفاع، فإنك لا تلعب بشكل جيد، كرة القدم هجوم ودفاع، والفريق الجيد يستطيع فعل الاثنين بشكل جيد، بالنسبة لي هذه هي كرة القدم ولا أحد يستطيع تغيير قناعتي حيال هذا الأمر، على سبيل المثال رأينا كيف دافع أتلتيكو بشكل جيد أمام سيتي، ولكن ما كان محل التقييم هو ماذا فعل حين امتلك الكرة".

ميليتاو فاجأني.. ولم يزعجني انفعال كروس

وعن مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، أشاد أنشيلوتي به قائلًا: "لقد فاجأني مستوى ميليتاو، لقد كنت بالكاد أعرفه قبل أن يأتي إلى ريال مدريد ولكنني أقول أيضًا إن لديه هامشًا للتطور، على سبيل المثال فيما يتعلق بنقطة التركيز، جسمانيًا هو مثالي، يلعب بالرأس جيدًا، ممتاز في الواحد لواحد، سريع، ولكن في بعض الأحيان يكون واثقًا أكثر من الداعي بسبب قدراته البدنية المميزة، وهنا يمكن أن يتحسن وعلى مستوى التركيز أيضًا، ولكنه يقدم موسمًا رائعًا إجمالًا".

أما عن لقطة توني كروس وهو خارج من مباراة تشيلسي فقال: "انفعال كروس لم يسبب لي أي مشكلة بعد استبداله أمام تشيلسي، تناقشنا في الأمر وقال لي إن الانفعال كان تجاه المدرب لا الشخص، إنه شخص احترافي على أعلى مستوى".

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وعن حالة لاعبي الميرنجي المصابين، أكد أنشيلوتي أن "ميندي ومارسيلو فقط يثيران القلق الآن، ولكنها ليست أشياء خطيرة، رأينا كيف كانت حالتنا البدنية جيدة أمام خصم كتشيلسي وفي الوقت الإضافي، أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى نهاية الموسم بأفضل حالة جسدية ممكنة للاعبين".

وعرج للحديث عن تألق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، فقال: "نحن الأفضل والأكثر تهديفًا بفضل أهداف بنزيما، هذا حقيقي، ولكن المؤكد أن ريال مدريد يحتاج الفوز في كل المباريات والألقاب، ولذلك التفاصيل الداخلية ليست بذات الأهمية".

وتحدث عن لاعبه الفرنسي المتطور كامافينجا قائلًا: "إنه يتطور بشكل سريع للغاية مع المشاركة في المباريات، يفعل ما كنا نتوقعه منه، لاعب يمتلك الكثير من الجودة والثقة والطاقة، لقد أحدث الفارق حينما اشترك ضد تشيلسي وباريس سان جيرمان".

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