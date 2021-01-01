نهاية "أسطورة جوزيه مورينيو".. للمرة الأولى يكون الضحية فعلاً

في عالم الإعلان والتسويق يجلس فريق الابتكار ويبحث عن كلمات ملائمة للمنتج الذين يُعلنون عنه، مثال: كلمة "ثلج": الغطاء الأبيض - برد - شتاء.

هي كلمات مفتاحية تتعلّق بالحدث، وفي حالة جوزيه مورينيو ما هي أول كلمة أو فكرة تتبادر الى أذهانكم/نّ؟

سأبدأ: كاريزما - مؤتمرات صحفية صاخبة - اض - رجل جدلي - "قصف جبهة" - نجاح وإقالة.

هذا هو عالم جوزيه مورينيو، شئنا أم أبينا، هو مدرب لا يُمكن أن تتجاهله، له من النجاحات ما يجعله عصياً على التجاهل، وله من أساليب بالانقلاب على الهزائم بأساليب أيضاً تجعل منه لا من هزائم فريقه هو الحدث.

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"هل إنتهى جوزيه مورينيو"

عند الحديث عن جوزيه مورينيو فنحن نتحدث عن أحد أفضل المدربين في هذه اللعبة، وكثرة الحديث عن "إنتهائه" فهي مترافقة مع كونه شخصية جدلية وليس "مدرباً فاشلاً"، هو جدلي في أسلوبه التكتيكي وتصرفاته وهذا ما يجعل كثر ينتظرون انتهاء صلاحية أسلوبه ليحكموا على حقبته بالانتهاء.

ما هو عدد المرات التي طُرح بها هذا التساؤل خلال مسيرته؟ لكنه مع كل إقالة يعود من بوابة التعيين الكبير برداء "المنقذ": تشيلسي الحقبة الأخيرة - مانشستر يونايتد وتوتنهام، وكأنه يأتي على "بساط الصيت"، المشكلة معه ليست بالإخفاق فهو لم يُخفق مع أي نادِ، مع تشيلسي حقق اللقب في مناسبات آخرها في 2015 أي في فترته الثانية، مع اليونايتد حقق اليوروباليج، بكل ما حملته هذه الفترة من جدالات مع اللاعبين والادارة والاعلام، لكنه حقق لقباً اوروبياً، والموسم الفائت اتى الى توتنهام برداء المنقذ من جديد بعد انهيار حقبة ماوريسيو بوكيتينو.

مع توتنهام كان مفعوله سريع، التأثير أي أنه انتشل الفريق من مراكز الهبوط الى مقعداً في اليوروباليج ومنه الى إنطلاق مميز هذا الموسم وصل به حتى القمّة.

ما حصل ويحصل مع مورينيو في توتنهام هو موجز سريع جداً لما كان يحصل مع الأندية التي دربها منذ ريال مدريد وصولاً الى مانشستر يونايتد - إنعدام المستوى الثابت الكبير والهبوط التدريجي،

اليكم كيف تغيّر أداء الفريق هذا الموسم وكأنه توتنهام يلعب بلاعبين مختلفين كلياً:

الحديث التكتيكي:

مشكلة مورينيو ليست بأنه "يركن الباw" هذه حجة أو فلنقل جملة محفوظة للجوم عليه، المشكلة أن كرة القدم بنفسها تطورت ومورينيو بقة متشبث بأفكاره، رجل بشخصيته من الصعب ألا يكون المبادر باللعب وانتظار الخصم ليُخطئ بالاستحواذ، أسلوب ترك الكرة للخصم، وإن كان نافعاً في وقت ما، إلا أنه لا يليق اليوم بمكانة يريدها مورينيو.

الكرة تطورت، ولا نتحدث هنا عن مجرد مقارنة أسلوب بيب أو أسلوب كلوب بأسلوب مورينيو، اللاعبون تغيرت أساليب لعبهم وحياتهم وتقبلهم للانتقاد او الافكار عن الـ2010.

عندما وصل مورينيو الى توتنهام إستلم فريقاً محطماً لا يستجيب لمدربه، وفريق بعد وصوله إلى نهائي دوري الأبطال فقد الرغبة أو الطموح وإسم مورينيو وحده وتطوير بعض اللاعبين فقط لا يُمكن له بالاستمرار في بناء مشروع ناجح.

ثنائية سنو وكين وتطوير هوغبيرج وأداء لوكاس مورا غير الثابت غير كافيين، لكن أيضاً "التحفّظ" حيث يجب إظهار الجرأة والاعتراف أنك فريق كبير يجب أن تكون أفكار حُفرت في شخصية مورينيو قبل عقل التكتيكي، ولنا في مباراة دينامو زغرب خير مثال.

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"ضحية" حرب المدربين

مع قدوم بيب جوارديولا ويورجن كلوب الى الدوري الإنكليزي وتواجد ارسين فينجر حينها إضافة الى بوكيتينو، كونتي، رانييري وصولاً الى ساري وكارلو أنشيلوتي وجد مورينيو نفسه مُحاطاً بكوكبة من المدربين والأفكار، ليس وكأن الدوري الانكليزي خلال فترته الأولى مع تشيلسي لم يكن يملك هذه الجودة من المدربين لكن ليس بهذا الكم.

في حقة مورينيو منذ فترته الثانية مع تشيلسي مروراً بمانشستر يونايتد وصولاً الى توتنهام تواجد السبيشال وان مع مدربين آخرين سرقوا الأضواء من مورينيو بقوة، في وقت كان هذا الرجل يُقال عنه انه يدخل في سن اليأس التدريبية خاصته، غير مؤثر على اللاعبين ويأبى تطوير أفكاره.

للمرة الأولى نقتنع أنه بالفعل ضحية.. وهذه المرة ضحية زملائه وأفكارهم وعناده على أفكاره.

هذا الموسم هو الفرصة الحقيقة ليُثبت أنه "لا ينتهي"، لديه فرصة كأس الاتحاد وإنهاء الموسم ضمن مركزٍ مؤهلٍ للأبطال، إن فشل فسيُثبت أن سن اليأس التدريبية حقيقة بالفعل، وأنه لا يُمكن ان يحيى تدريبياً على مجد إسم مورينيو فقط.