السر يظهر .. كيف توقف ميسي عن التقيؤ قبل المباريات؟

الحالة الصحية للنجم الأرجنتيني في تحسن مستمر

عانى ليونيل ميسي نجم برشلونة، في بعض الفترات بمسيرته الكروية، من نوبات القيء المستمرة قبل النزول إلى أرض الملعب.

الشكوك أثيرت وقتها حول الحالة الصحية للنجم الأرجنتيني، قبل أن يقوم اللاعب بحل المشكلة لتختفي تمامًا طوال الفترة الماضية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن السر، والذي يرجع إلى أخصائي التغذية الدكتور جوليانو بوزر الذي منحه التعليمات اللازمة لتخطي هذه الأزمة.

وقالت إن تغيير النظام الغذائي لميسي كان السبب وراء انتهاء هذه المشكلة تمامًا وظهور اللاعب في حالة صحية ممتازة.

أشياء مثل الكحول والطحين واللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والقمح المكرر، كانت من بين الأشياء التي تم حظرها، ولكن لحسن حظ ميسي أنه تم السماح له بتناول مشروب المتة المفضل له.

ومن جانبه قال بوزر:"الخضروات والفواكه الموسمية والمياه المعدنية الجيدة هي وقود أساسي لعضلاتنا".

وأضاف:"علينا تقليل تناول الأطعمة المصنعة والملوثة بالمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والمضادات الحيوية والأدوية".

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ونصح الخبير المعروف النجم الأرجنتيني بالاهتمام بصحته العقلية، مع استخدام علاجات زهرة "باخ".

يذكر أن ميسي ليس هو النجم الوحيد الذي تعامل مع بوزر، حيث سبق أن عمل معه كل من جونزالو هيجواين وباولو ديبالا.