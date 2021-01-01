مورينيو بعد الخروج الأوروبي المُذل: آسف! لم نقدم حتى أساسيات الحياة!

إحباط كبير للاستثنائي..

عبّر جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن حزنه الشديد على خروج فريقه من الدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب، كما أكد على أن النادي الكرواتي استحق التأهل تمامًا، عكس فريقه الذي لم يقدم أي شيء يذكر.

وكان توتنهام قد هُزم إيابًا بثلاثية نظيفة في كرواتيا بعد الفوز ذهابًا في لندن بهدفين نظيفين، ليودع السبيرز الدوري الأوروبي من دور الـ16 في أحد أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.

مورينيو بعد المباراة لم يجد سوى الخروج باعتذار لجماهير توتنهام عن هذا الخروج، وأبدى إحباطه من المستوى الذي ظهر به فريقه ككل، ولم يبخل بالثناء على دينامو زغرب أيضًا.

السبيشال وان في تصريحاته للصحافة قال "إذا نسيت الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، حيث فعلنا شيئًا للحصول على نتيجة مختلفة والعبور، في 90 دقيقة الشوط الأول من الوقت الإضافي كان فريقًا واحدًا الذي يلعب (دينامو زغرب)".

كما أضاف "قدموا العرق والدم والطاقة، لا بد لي من الثناء كثيرًا عليهم، على الجانب الآخر فريقي، أكرر فريقي، لم يبدوا أنهم يلعبون مباراة مهمة، إذا لم يكن الأمر مهمًا لأي منهم فهو كذلك بالنسبة لي".

"بالنسبة للاحترام الذي أكنه لمسيرتي وعملي، كل مباراة مهمة، لكل مشجع توتنهام في المنز ، كل مباراة مهمة."

وواصل "أن أقول إنني أشعر بالحزن لا يكفي، ما أشعر به هو أكثر بكثير من الحزن. لقد غادرت للتو غرفة ملابس دينامو حيث ذهبت لأثني على اللاعبين".

"كرة القدم لا تتعلق فقط باللاعبين الذين يعتقدون أنهم يتمتعون بجودة أعلى من الآخرين. أساس كرة القدم هو السلوك، لقد هزمونا بسبب ذلك، أخبرت اللاعبين بمخاطر اللعب بالطريقة التي كنا عليها ويبدو أنهم وعوا ذلك بعد الهدف الثاني فقط."

وأتم "لا يسعني إلا الاعتذار لجماهير توتنهام، سنقاتل حتى آخر لحظة في الموسم، أشعر بالأسف لأن فريقي هو الفريق الذي لم يأت إلى المباراة ليس فقط من ناحية كرة القدم ولكن كأساسيات الحياة والتي هو احترام وظائفنا وتقديم كل شيء".

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات أمله الوحيد لإنقاذ الموسم هو الوصول إلى المربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.