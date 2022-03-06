نصراوي: فوز الهلال على الاتحاد لصالح النصر لكني لا أتمنى حدوثه أبدًا

تترقب الجماهير السعودية مواجهة الهلال والاتحاد المؤجلة من الدوري السعودي، والتي ستُقام غدًا على ملعب الملز بالرياض وستلعب دورًا حاسمًا في صراع الفوز باللقب.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، ويُطارده الشباب بـ46 نقطة والنصر بـ44 والهلال بـ40 لكن مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين بخلاف تلك التي سيخوضها غدًا أمام المتصدر.

الناقد الرياضي سعود الصرامي أكد أن فوز الهلال لصالحه وصالح الشباب والنصر، لكنه رغم ذلك لا يتمنى فوزه أبدًا، وقد فسر حديثه خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي.

ماذا قال الصرامي عن مباراة الهلال والاتحاد؟ ولماذا لا يتمنى فوز الأول؟

المتحدث السابق باسم النصر أكد أن اللقاء سيكون قويًا ومثيرًا وتنتظره جميع جماهير الدوري السعودي لتأثيره الكبير على صراع اللقب، محذرًا الاتحاد من التهاون أو التفريط بنقاط المباراة بسبب تقدمه بفارق جيد في جدول الترتيب.

واعترف الصرامي بأن فوز الزعيم يخدمه وناديي الشباب والنصر، فيما انتصار الاتحاد أو حتى تعادله سيعني حسم اللقب لصالحه بدرجة كبيرة.

وأضاف عن تشجيعه للهلال "فوز الهلال لصالح النصر، لكني لا أتمنى حدوثه أبدًا، والسبب أنني أعلم أن النصر لن يستفيد وقد خرج من حسابات المنافسة".

أتم "قلت منذ 4 أشهر أن الأسوأ للنصر لم يأتي بعد، الآن نحن نعيش هذا الأسوأ".

لماذا أجلت مباراة الهلال والاتحاد لهذا الوقت المتأخر من الموسم؟

مباراة الهلال والاتحاد أجلت بسبب مشاركة الأول في دوري أبطال آسيا، وكان يُفترض أن تُلعب في ديسمبر الماضي خلال توقف الدوري لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021، لكن العميد رفض اللعب بحجة استدعاء عدد من لاعبيه الأساسيين مع الأخضر، وهو ما لم يحدث لمنافسه الهلال.

اتحاد كرة القدم السعودي فضل وقتها إراحة نجوم المنتخب السعودي وعدم لعبهم البطولة العربية، ولذا جدولت رابطة المحترفين مباريات الدوري السعودي المؤجلة في تلك الفترة، إلا أن استدعاء بعض لاعبي الاتحاد أعاق لعب المواجهة أمام الهلال.

يُشار إلى أن مباراة مساء غدٍ على استاد الملز ستكون الأولى التي ستُقام بحضور جماهيري بنسبة 100% من سعة الملعب، بعد قرار وزارة الداخلية السعودية إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

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