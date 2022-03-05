أسوأ من سيتيين ومارتينو .. سجل صادم لتشافي بعد أول 20 مباراة مع برشلونة

حالة مميزة يعيشها برشلونة وطفرة فنية ومعنوية للفريق مع المدرب تشافي هيرنانديز منذ منتصف الموسم الحالي، جعلت البعض يتفائل ويقول إن برشلونة عاد من جديد.

الفريق الكتالوني أصبح يلعب كرة قدم ممتعة، تتوج أيضًا بالنتائج على المستوى المحلي في الدوري الإسباني وقاريًا بالتغلب على نابولي في الدوري الأوروبي.

وهو ما يجبرنا على مقارنة حقبة تشافي الحالية بعد أول 20 مباراة له في كامب نو، بباقي المدربين الذين عملوا بنفس المهمة الفترة الأخيرة.

الأنجح

نبدأ مع النموذج الأنجح في العصر الحديث مع الفريق الكتالوني، والذي بدأ مهمته في 13 أغسطس 2008 مع النادي الكتالوني وحصد 14 بطولة معه.

ولو نظرنا إلى أول 20 مباراة لعبها بيب مع برشلونة، سنجد أنه لعب 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و12 مباراة بالدوري الإسباني ومباراتين في كأس الملك.

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وقاد جوارديولا برشلونة للفوز في 15 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل 3 مرات، في بداية قوية جدًا مع الفريق.

ومن بعده جاء تيتو فيلانوفا المدرب الراحل الذي واصل النجاح كذلك قبل رحيله السريع عن النادي.

ونجح فيلانوفا في الفوز بـ17 مباراة وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين في أول 20 مباراة له مع الفريق، وهي الفترة التي تعتبر أنجح من بداية بيب.

فترة التخبط وعصر إنريكي

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جاء المدرب تاتا مارتينو إلى برشلونة في أغسطس 2013 ولكنه استمر لموسم واحد فقط بعد فشله في صناعة الفارق بكامب نو وفوزه بلقب السوبر المحلي فقط.

أول 20 مباراة للأرجنتيني انتهت بفوزه في 16 مباراة وتعادله 4 مرات ولم يتعرض للهزيمة، حيث كانت بداية ناجحة جدًا لكنها انتهت بالفشل.

وبعدها ننتقل إلى إنريكي الذي درب برشلونة في صيف عام 2014 وأصبح من أنجح المدربين في الفترة الأخيرة بحصده 9 ألقاب.

وفاز الإسباني في أول 16 مباراة وتعادل مرة واحدة وخسر 3 مرات في أول 20 مواجهة مع النادي الكتالوني.

فالفيردي وما بعده

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وصل إرنستو فالفيردي في صيف عام 2017 وحصل مع برشلونة على 4 بطولات، لقبين دوري وكأس السوبر المحلي ولقب كأس ملك إسبانيا.

وفي أول 20 مباراة مع فالفيردي، فاز في 15 مواجهة وتعادل 3 مرات وخسر مرتين أمام ريال مدريد في كأس السوبر.

مدرب آخر جاء في حقبة بارتوميو في يناير 2020 وهو كيكي سيتيين الذي لم يخض سوى 25 مواجهة مع برشلونة قبل رحيله.

وفاز سيتيين في 13 مباراة مع برشلونة في أول 20 مواجهة، وتعادل 3 مرات وخسر في 4 مناسبات.

والآن مع الهولندي رونالد كومان، حيث عاد مرة أخرى إلى كامب نو كمدرب في سبتمبر 2020 بعد مسيرة مميزة كلاعب.

وفاز كومان في 12 مباراة وخسر 5 مرات وتعادل 3 مرات في أول 20 مواجهة له مع برشلونة، واكتفى بكأس ملك إسبانيا قبل رحيله هذا الموسم.

ماذا عن تشافي؟

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بعد رحيل كومان هذا الموسم، جاء بعده بشكل مؤقت سيرجي بارجوان مدرب الفريق الرديف قبل قدوم تشافي.

وقاد صاحب الـ50 سنة الفريق الكتالوني للتعادل مرتين ضد سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس وفاز على دينامو كييف.

وبعدها جاء تشافي ليقود برشلونة إلى طفرته الحالية، ولكن في الحقيقة أرقامه مقارنة بكل من سبقوه في أول 20 مباراة لا تبدو مبشرة.

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المدرب الشاب البالغ من العمر 42 سنة، فاز في 10 مباريات فقط وتعادل 6 مرات وخسر 4 مواجهات، وهو السجل الأسوأ على الإطلاق من بين الأسماء المذكورة.

ولا يمكن إنكار حقيقة أن هذه الأرقام تأتي من دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تمتع باقي المدربين بتواجد الأسطورة الأفضل في تاريخ النادي بما فيهم كومان.

ومع ذلك فهو يبدو مبشرًا أكثر من بعض المدربين مثل سيتيين وكومان وتاتا مارتينو بعيدًا عن الأرقام، لكن الزمن وحده من سيثبت حقيقة ذلك.

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