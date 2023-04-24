نجوم فرنسا السابقين يعلقون على تصرف كريستيانو رونالدو الأخير: مقيت ومغرور ومكروه!

نجوم فرنسا السابقين يعلقون على واقعة كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والهلال بالدوري السعودي..

shahid

علق كريستوف جالتييه مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ومنتخب "الديوك"، ولوري بوليو لاعبة منتخب فرنسا للسيدات سابقًا، على التصرفات الغريبة التي يقوم بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الآونة الأخيرة، والتي تفاقمت منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي.

رونالدو كان تحت المجهر خلال مباراة النصر والهلال في كلاسيكو الجولة 25 من دوري روشن السعودي، والتي خسرها "العالمي" بثنائية، وذلك بعد تدخله العنيف وكأنه مصارع على الكولومبي جوستافو كوييار لاعب "الزعيم" بالإضافة إلى فعلته الخادشة للحياء أمام جماهير المنافس.

جالتييه، وفي تصريحات أدلى بها لقناة "+Canal" الفرنسية، قال عن رونالدو: "إنه يصبح مكروهًا، يقوم بأفعال لا يحب المرء أن يراها، إنه أحد أساطير كرة القدم لكنه يدمر كل شيء".

ومن جانبها، تدخلت لوري بوليو لاعبة فرنسا في الحديث قائلة: "يمكنني أن أفهم ما يقوم به لأنه يمتلك غرورًا كبيرًا، أراد أن يكون الرقم واحد في البطولة، ولديه بعض الصعوبات في بعض الأحيان، لم يتخيل ما يحدث ويشعر بالإحباط".

وأضافت مدافعة باريس سان جيرمان السابقة: "رونالدو غير راضٍ، لكن الآن لا يمكن أن نشفق عليه، لأنه يقوم بعمل مقيت في بعض الأحيان".

يذكر أن رونالدو انتقل إلى صفوف النصر في يناير الماضي بصفقة انتقال حر، وشارك منذ ذلك الوقت في 13 مباراة بكافة المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

Shahid