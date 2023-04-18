فيديو | مصارع وليس لاعب كرة .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه لاعب الهلال

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - Hilal - Nassr 2023Al Nassr Twitter
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يبدو أن هتاف جمهور الهلال باسم ميسي أثر عليه!

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يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، فقد أعصابه بدرجة كبيرة في ديربي الرياض الأول له أمام الهلال!

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الدون يخوض الديربي الأول له في المملكة حاليًا، إذ يحل فريقه ضيفًا على الزعيم، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة وقتما كانت تشير النتيجة لتقدم أصحاب الأرض، ظهر رونالدو في رد فعل غريب للغاية تجاه الكولومبي كوستافو كوييار؛ لاعب وسط الهلال، خلال كرة مشتركة.

وبدى صاروخ ماديرا في لقطة أشبه بلاعبي المصارعة، إذ طوق رقبة كوييار بيديه، ثم سقط به أرضًا، لكن الحكم اكتفى بإشهار الكارت الأصفر له.

ويبدو أن هذا تأثير هتاف جمهور الهلال فور نزوله لأرض الملعب باسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي؛ نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن العالمي يدخل هذه المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، فيما يحل الزعيم رابعًا بـ46 نقطة.

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