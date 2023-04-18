فيديو | حركة خارجة من رونالدو لجماهير الهلال ردًا على هتاف "ميسي"

رونالدو ظهر غاضبًا عقب المباراة، بسبب هتاف الجماهير لميسي

shahid

بطريقة غير متوقعة، رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على جمهور الهلال بشكل غير أخلاقي، عقب انتهاء مباراة ديربي الرياض، بسبب هتاف "ميسي".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وخسر الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأثناء خروج رونالدو من ملعب المباراة، قامت جماهير نادي الهلال بالهتاف في المدرجات "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب اللقاء.

وقام رونالدو بالرد على جماهير الهلال بطريقة غير أخلاقية، قامت الجماهير المتواجدة بالتقاطها، وانتشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولم يقدم رونالدو المستوى المنتظر منه في مباراة ديربي الرياض، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف، في اللقاء الذي خسره العالمي بهدفين دون رد على يد غريمه الزعيم.

Shahid