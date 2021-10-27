نجم برشلونة السابق: رونالدو منعني من التوقيع مع ريال مدريد

ماركيز يعترف باهتمام ريال مدريد قبل وصوله برشلونة

اعترف رافا ماركيز، لاعب برشلونة السابق، أنه كان قريبًا من الانضمام للغريم التقليدي ريال مدريد قبل وصوله لكامب نو.

المكسيكي انضم إلى برشلونة في 2003، في وقت كان الفريق في مرحلة بناء ليكون ضمن الجيل الذهبي ويصبح أول مكسيكي يفوز بدوري أبطال أوروبا.

لماذا لم ينتقل ماركيز إلى ريال مدريد؟

تحدث المكسيكي في البرنامج الإذاعي الشهير "الشيرنجيتو"، كاشفًا السبب الذي منعه من الانتقال إلى النادي الملكي.

وأوضح ماركيز: "كنت قريبًا جدًا من التوقيع لريال مدريد، ولكن لحسن الحظ فإن توقيع الظاهرة رونالدو للميرنجي أوقف الصفقة".



وأضاف: "بعد ذلك، اتصل بي الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل، وعرض عليّ الانضمام لمشروع البارسا".

وتابع: "كنت سعيدًا في موناكو لأننا كنا نقدم مستويات جيدة، ولم يكن ديدييه ديشان (المدير الفني آنذاك) يرغب في رحيلي، ولكن في النهاية وقعت للنادي الكتالوني".

كيف كانت فترته مع برشلونة؟

وتابع: "أنا فخور للغاية لأنني وصلت في وقت لم يفز فيه برشلونة بالألقاب، لقد كانت إعادة بناء، كنت جزءًا منها، وأشعر بالفخر لأنني أنتمي إلى ذلك التاريخ".



وعن اللعب مع رونالدينيو وميسي، قال: "لقد تمكنت من اللعب مع الثنائي في برشلونة، شاهدت رونالدينيو بقدرات مختلفة، ومن الواضح أن ميسي ظهر سريعًا بمستوى مميز، لكن النجم البرازيلي كان يتمتع بالسحر، كلما اعتقدت أنه سيفعل شيئًا ما كان يخرج بشيء آخر وهذا يجعله مختلفًا".

الجدير بالذكر أن المكسيكي لعب لبرشلونة لمدة 7 مواسم، في الفترة ما بين (2003-2010)، وحقق مع الفريق 12 لقبًا من ضمنهم لقبين لدوري الأبطال (2006 و2009).

اقرأ أيضًا:

برشلونة يفقد ضحية جديدة أمام رايو فاليكانو

الكشف عن القيمة المالية لظهور برشلونة في الرياض

مهلة محددة .. برشلونة يعطي ديمبيلي إنذارًا أخيرًا