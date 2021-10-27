الكشف عن القيمة المالية لظهور برشلونة في الرياض

مبلغ أقل مما حصل عليه النادي في 2018

يستعد نادي برشلونة الإسباني، لتقاضي أقل من 3 ملايين يورو من أجل اللعب في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر القادم.

برشلونة سيواجه بوكا جونيورز يوم 14 ديسمبر، في مباراة ودية من أجل تكريم الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وستكون هذه المباراة أمام الفريق الأرجنتيني، مع نفس المنظم الذي قام بإقامة المواجهة الودية لبرشلونة في جنوب أفريقيا عام 2018.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن النادي حصل وقتها على 3 ملايين يورو، احتفظ منها باثنين وقام بتوزيع مليون يورو على لاعبيه.

ومن المقرر أن يقل مبلغ المباراة التي سيخوضها برشلونة في مدينة الرياض السعودية عن هذه القيمة، حيث سيزيد بقليل عن 2 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الفكرة الأولية لبرشلونة كانت مواجهة نابولي، لكن النادي الإيطالي طلب صافي خمسة ملايين يورو من الانتقالات والفنادق والسفر.

وهو ما دفع الهيئة المنظمة لاختيار بوكا جونيورز، ليشارك الفريق الأرجنتيني بدلًا من نابولي لتكريم رحيل مارادونا.

ومن المقرر أن يعود برشلونة في شهر يناير، من أجل المشاركة في كأس السوبر الإسباني لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي.

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