مهلة محددة .. برشلونة يعطي ديمبيلي إنذارًا أخيرًا

النادي الكتالوني غاضب

حدد نادي برشلونة استراتيجية من أجل إقناع لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبيلي لتجديد عقده في الشهور الثلاثة المقبلة.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في يونيو، وإن لم ينجح النادي في التوصل لاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب بشأن تجديد العقد، فإنه سيرحل مجانًا في الصيف القادم.

مصادرنا الخاصة بـجول كانت قد أكدت أن اللاعب لم يرد على عرض النادي للتجديد لمدة 2-3 سنوات وهناك غضب في برشلونة بسبب ذلك، لأن النادي لا يريد خسارته مجاناً في الصيف.

ما هي استراتيجية برشلونة لإقناع ديمبيلي بالتجديد؟

حسب ما ورد عن "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاستراتيجية التي حددها برشلونة للتعامل مع قضية ديمبيلي مبنية على 4 محاور، أولها وأهمها أن النادي سيحدد مهلة للاعب تمتد لشهر واحد فقط حتى يوافق أو يرفض تجديد العقد.

أما المحور الثاني فيتمثل في رغبة برشلونة بالتفاوض مع ديمبيلي نفسه، وذلك لأن وكيل أعماله ينظر للأمر من ناحية مادية فقط، ويعمل على إخراج اللاعب من النادي لكي يحصل على راتب أفضل.

ويتمثل المحور الثالث في إقناع اللاعب بأنه لاعب مهم جدًا للمشروع الجديد للنادي، وحتى إن كان الراتب المعروض أقل من الذي سيحصل عليه في نادٍ آخر لو انتقل مجاناً، إلا أن هذا لا يجب أن يكون مشكلة، لأنه سيتم إدراج حوافز ومكافآت في العقد الجديد متوقفة على مستواه مع الفريق.

بينما المحور الأخير فهو أن النادي الكتالوني سيحاول أخذ الأمور لمنحنى عاطفي وأخلاقي، بحيث سيتم التحدث مع ديمبيلي بأن النادي دفع مبلغ خيالي للتعاقد معه في صيف 2017، ووثق به طوال السنوات الماضية وكان يسانده دائماً بالإصابات الطويلة التي يتعرض لها، ولذلك يتوجب عليه رد الجميل والموافقة على تجديد العقد بالشروط المالية المعروضة.

لماذا برشلونة وضع تلك الاستراتيجية؟

برشلونة يريد أن يضع حد لمماطلة وكيل أعمال اللاعب، وبالتالي سيكون أمام اللاعب شهر واحد فقط لدراسة العرض المقدم، وإن لم يتوصلان لاتفاق، سيتم عرضه للبيع في سوق الانتقالات الشتوية.

المفاوضات بين الطرفين تبدو صعبة، وفي ظل رغبة إدارة النادي الكتالوني في خفض راتب ديمبيلي، وهو الأمر الذي يرفضه وكيله، تتعقد الأمور.

بالإضافة إلى أن برشلونة يرى أنه لم يحقق من ديمبيلي الاستفادة الفنية التي تناسب المبلغ الضخم الذي دفعه للتعاقد معه.

اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا انضم إلى برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 مقابل 96.8 مليون جنيه إسترليني، لكن حتى الآن لم يتمكن من إثبات نفسه بالقدر الكافي، بسبب كثرة إصاباته التي أثرت على مسيرته.

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