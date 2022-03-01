نجم أوكرانيا بعد فسخ عقده: لا أستطيع العمل في بلد يقصف وطني

قرر الأوكراني أندري فورونين المدرب المساعد في نادي دينامو موسكو الروسي فسخ تعاقده مع ناديه، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

روسيا قررت شن "عملية عسكرية خاصة" على أوكرانيا، والتي بدأت الخميس الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن.

دينامو موسكو أصدر بيانًا، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أعلن خلاله رحيل فورونين بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

فورونين، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، أجرى مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، التي نجح في الفرار إليها مع عائلته، للحديث عن مشاعره في أعقاب الغزو الروسي لبلاده.

وقال: "خرجنا من موسكو قبل أن يتم حظر ذلك تمامًا، لم نتمكن من الهبوط في دوسلدورف لذلك طرنا عبر أمستردام، والدي وحماتي وزوجتي وأولادي هنا الآن".

وتابع: "لم أعد قادرًا على العمل في البلد الذي يقصف وطني".

وأضاف: "لم أكن على ما يرام خلال الأيام الأربعة الماضية، الأمر حقًا سيئ، عندما أرى الصور من موطني وأشاهد الأخبار، كل شيء غير واقعي مثل الأفلام، لكن ذلك أشبه بفيلم رعب".

وأردف متحدثًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "ربما يريد فقط أن يصبح اسمه في كتب التاريخ، لكن لن ينتهي به الأمر هناك، على الأكثر سيدرج كمجرم".

واختتم تصريحاته: "أنا فخور جدًا ببلدنا، لدينا مدن جميلة وأناس عظماء، سوف نستمر في القتال، وسوف نفوز".

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