نجم آرسنال يكشف المستور في كواليس رحيل أوباميانج إلى برشلونة

كشف جابرييل مدافع نادي آرسنال تفاصيل الفترة الأخيرة بين زميله السابق في الفريق بيير إيميريك أوباميانج وإدارة الجانرز قبل رحيله.

ووصل الدولي الجابوني إلى برشلونة في آخر ساعات الميركاتو الشتوي المنقضي بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع آرسنال.

اللعب في كامب نو أغرى أوباميانج كثيرًا لدرجة أنه ضحى براتبه الضخم في آرسنال ليتقاضى ما يُقال أنه سيكون 5 آلاف يورو شهريًا فقط.

ماذا قال جابرييل؟

قال جابرييل في تصريحات نشرتها "Oh My Goal": ""لا أريد التحدث عن ذلك.. أوباميانج في قلبي، لقد أحببناه جميعًا في آرسنال".

وأضاف: "شيء حدث بينه وبين الجهاز الفني، ولم يكن باقي اللاعبين فيه".

واختتم: "ودعته قبل مغادرته، أتمنى أن يستمتع في برشلونة، إنه شخص لطيف للغاية وله قلب كبير وأنا أحبه كثيرًا".

ما الذي يقدمه أوباميانج حاليًا؟

المهاجم الجابوني شارك حتى الآن مع برشلونة في خمس مباريات سجل خلالها 4 أهداف بجميع المسابقات.

وكان قد سجل ثلاثة أهداف منهم في شباك فالنسيا في الدوري وقدم أوراق اعتماده لجماهير برشلونة.

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