أوباميانج: برشلونة فرصة عمري وهدفي هو دوري أبطال أوروبا!

اعتبر بيير أوباميانج أن الانتقال إلى برشلونة هو "فرصة عمره" مؤكدًا على أنه يطمح للتتويج بدوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني.

ووصل الدولي الجابوني إلى برشلونة في آخر ساعات الميركاتو الشتوي المنقضي بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع آرسنال.

اللعب في كامب نو جذب أوباميانج كثيرًا لدرجة أنه ضحى براتبه الضخم في آرسنال ليتقاضى ما يُقال أنه سيكون 5 آلاف يورو شهريًا فقط.

ماذا قال أوباميانج عن الانضمام لبرشلونة؟

في حديثه خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، قال أوباميانج "لطالما حلمت باللعب في الدوري الإسباني".

كما أضاف "الانضمام لبرشلونة هو فرصة رائعة، الحقيقة إنها فرصة حياتي".

عقد أوباميانج يُبقيه في برشلونة لعام 2023، لكن تطلعاته تذهب لأبعد من ذلك "آمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة، سأعمل بجد للاستمرار طويلًا هنا".

أما عن جاهزيته، فقال "أعتقد أنني جاهز، أعتقد أنني كنت محظوظًا جدًا للعب في الدوري الإنجليزي، أنا جاهز وأتطلع لبدء مهمتي هنا".

ما هي أهداف أوباميانج مع برشلونة؟

وسُئل صاحب الـ32 عامًا عن أهدافه مع برشلونة، فأجاب "أعتقد أن برشلونة نادٍ كبير يجب أن يفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأردف "إنها فرصتي للقيام بذلك هُنا، سنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بها".

ماذا قال أوباميانج عن عثمان ديمبيلي؟

برشلونة قرر تجميد عثمان ديمبيلي لرفضه التجديد أو الرحيل بالشتاء الماضي، والعلاقة كانت وطيدة للغاية بينه وبين أوباميانج بفترتهما ببورسيا دورتموند.

في هذا الصدد، عقّب أوبا قائلًا "إنه لاعب رائع وأنا أعرفه جيدًا، لكن لا يمكنني اتخاذ القرار".

وأتم "يتدرب بشكل جيد للغاية، الشيء الوحيد الذي أتمناه له، كصديق، هو أن يجد هو والنادي حلاً".

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