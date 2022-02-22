أوباميانج: فعلت كل شيء لأكون في برشلونة

كشف النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، عن كواليس الساعات الأخيرة قبل توقيعه مع النادي الكتالوني.

أوباميانج وصل إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع آرسنال الإنجليزي.

ماذا قال أوباميانج؟

وقال أوباميانج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كنا ننتظر وصول الموافقة من آرسنال على الصفقة حتى اللحظات الأخيرة في الميركاتو الشتوي، ثم جاءت قبل النهاية بدقيقتين".

وأضاف: "كان قلبي يدق بسرعة كبيرة، لم أكن أتصبب عرقا، لكنني كنت على وشك ذلك".

وتابع: "في ذلك اليوم، اتصلت بوالدي، الذي كان في سيتجيس، وأخبرته أنني سأنتقل إلى برشلونة، لأنني أردت التوقيع معهم. نمت قليلاً، ثم طلبوا مني إجراء الكشف طبي".

ما هي العروض التي تلقاها أوباميانج؟

وواصل: "لقد بذلت كل ما لدي لأكون في برشلونة، كما أنني تلقيت عروضًا من فرنسا وإيطاليا، لكن برشلونة يظل برشلونة، ولا يمكنك قول لا أمامه".

وختم الجابوني تصريحاته: "الوضع الاقتصادي والرياضي في برشلونة ليس في أفضل مستوى، لكنه يظل ناديًا عظيمًا، وسيعود قريبًا إلى المكانة التي يستحقها".

جدير بالذكر أن أوباميانج كان قد سجل ثلاثة أهداف في شباك فالنسيا في مباراة السبت الماضي وقدم أوراق اعتماده لجماهير برشلونة.

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