نابولي يسهل مهمة ريال مدريد في خطف لاعبه من برشلونة

نابولي يسعى للتعاقد مع لوكا يوفيتش من صفوف ريال مدريد وهو ما قد يسهل ضم الملكي لفابيان رويز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي نابولي في الحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب مرشح في الوقت الحالي ليكون بديل أركاديوش ميليك.

ويعاني يوفيتش من قلة المشاركة مع ريال مدريد حيث تراجع ترتيبه في تشكيلة الملكي بالرغم من أن زيدان المدير الفني للفريق هو من طلبه في البداية.

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وكان ريال مدريد قد أبدى رغبة في الحصول على خدمات لاعب وسط ملعب نابولي فابيان رويز الذي يقدم مستويات مميزة رفقة البارتينوبي.

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وكشف ممثل اللاعب أن النادي الملكي قد تواصل معه قبل أيام من أجل الاستفسار عن موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة من البقاء مع نابولي وهو ما قد يتيح إمكانية وجود صفقة تبادلية بين الفريقين.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن اللاعب لن يقبل البقاء مع نابولي في الفترة المقبلة ولن يحدد تعاقده، وأنه يسعى للعودة لإسبانيا قريبًا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أبدى اهتمامه باللاعب من قبل هو الآخر، حيث سافر إريك أبيدال لإيطاليا لمتابعته بنهاية العام الماضي.