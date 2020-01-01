مدرب رونالدو السابق يكشف كيف يستفيد البرتغالي من فيروس كورونا

ليونيل بونتيس المدرب السابق للبرتغالي كريستيانو رونالدو يكشف كيف يستفيد نجم يوفنتوس من فترة التوقف التي تسبب فيها فيروس كورونا.

أشاد ليونيل بونتيس المدرب السابق للبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس عن حاجة النجم السابق لريال مدريد لفترة التوقف الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بونتيس وأكد خلالها أن رونالدو يستفيد من فترة التوقف الحالية في استعادة نشاطه وقدرته البدنية.

وقال بونتيس: "تلك الراحة التي يحصل عليها رونالدو في الوقت الحالي مهمة للغاية في مثل هذا العمر، وستساعده بشكل واضح على استعادة نشاطه من جديد، كما سيستعيد رغبته في اللعب والانتصارات".

المزيد من الفرق

نجم البرازيل: نيمار يفتقد احترافية ميسي ورونالدو

وأضاف: "الأمر المذهل ليس أداء رونالدو وجودته في ذلك السن، لكن الاستمرارية التي يتمتع بها، ما يقوم به فوق ما يستطيع البشر تحمله".

وأردف معربًا عن ذهوله من قدرة رونالدو: "لقد بقى في القمة طوال تلك السنوات بالرغم من تغيير البلدان والأندية وحتى المراكز في الملعب".

وكان رونالدو قد شارك في 32 مباراة مع فريق يوفنتوس بكل البطولات هذا الموسم سجل خلالهم 25 هدفًا حتى الآن وهو الرقم المرشح للزيادة حال عادت المباريات.

جدير بالذكر أن رونالدو يمضي الفترة الحالية في فونشال بالبرتغال في ظل توقف الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا.