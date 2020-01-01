نابولي يقترح حلاً لأزمة ديربي إيطاليا والاتحاد يهاجم إنتر

أجواء مشتعلة في إيطاليا

تقدم نابولي بمتقرح لنزع فتيل الأزمة السائدة بسبب تأجيل مباريات الجولة السادسة والعشرين من السيري آ، بينما ردالاتحاد الإيطالي بقوة على هجوم إنتر ومسؤوليه الساعات الماضية.

واتهم بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، وعديد المسؤولين بالأندية الإيطالية الاتحاد بإفساد مسابقة الدوري بعد تأجيل الجولة إلى الثالث عشر من مايو المقبل.

ودعا نيكولا لومباردو، المدير الإعلامي لنابولي، لتأجيل لقاءي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا المقررتين هذا الأسبوع بين نابولي وإنتر، ويوفنتوس وميلان إلى 13 مايو، ولُعب بقية الجولة بدلاً منهما.

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ورحب لومباردو في تصريحات مع راديو "كيس كيس" بنقل المباراتين والتركيز على بطولة الدوري من أجل إعادة النظام للمسابقة بعد بلبلة الأيام الفائتة.

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وفي المقابل، ردت رابطة الدوري على تصريحات ماروتا عبر رئيسها باولو ديل بينو، والذي ذكر عبر "لاجازيتا" أنه عرض على إنتر نقل المباراة إلى يوم الإثنين، ولكن النيراتزوري رفض.

وحاصر جمهور إنتر مساء السبت مقر رابطة الدوري، ورفع لافتات أيضاً صباح الأحد تتهمه بالتحيز ليوفنتوس عبر قراراته الأخيرة، وأشار لتكرر أحداث شبيهة بما حدث في فضيحة "كالتشيوبولي".

كورفا نورد ( اولتراس انتر ) يحتجون امام مبنى ليغا كالتشو في ميلانو pic.twitter.com/QnbbI96DMt — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) March 1, 2020

ولُعبت مساء السبت مباراتين من الجولة 26، إذ فاز لاتسيو على بولونيا بهدفين نظيفين واعتلى قمة الترتيب، بينما انتصر نابولي على تورينو واقترب من مراكز الأبطال في ظل عدم لعب المنافسين.