ماروتا: تأجيل المباريات خطر على الدوري الإيطالي واليورو

المدير الرياضي لإنتر يصب جام غضبه على رابطة السيري آ

سجل المدير الرياضي لنادي إنتر بيبي ماروتا، اعتراضه بكل شدة، على قرار رابطة الدوري الإيطالي، بتأجيل مباراة الديربي الكبير، التي كان مقررًا لها مساء اليوم الأحد ضد يوفنتوس.

وتم الإعلان مساء الخميس عن إقامة 5 مباريات من الجولة الـ26 لجنة كرة القدم بدون جماهير، بما فيهم مباراة يوفنتوس وإنتر، قبل أن تتراجع الرابطة وتعلن تأجيل المباريات ليوم 13 مايو.

وقال المسؤول البارز السابق في يوفنتوس لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "هل كان يوفنتوس وراء هذا القرار؟ لأكون صادقًا .. أنا لست مهتمًا بشكل خاص بذلك. ما أود الإشارة إليه أنه تم التعامل مع الوضع برمته بشكل سيئ، كان ينبغي التعامل بشكل أسرع".

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وتابع "قررت الرابطة يوم الخميس إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة، ويوم الجمعة انتقد وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا ذلك، وفي تلك اللحظة ارتكب رئيس الرابطة باولو دال بينو الخطأ، باتخاذ قراره دون استشارة أي شخص".

وأضاف "ما كان ينبغي عليه فعله هو القيام بدعوة لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة ما يجب عمله للوصول إلى أرضية مشتركة بين ما طلبته الرابطة ومؤشرات الحكومة، وبدلاً من ذلك، تلقينا إشعارًا بالقرار".

وأكد رفضه لقرار التأجيل "هذا ببساطة غير مقبول، ولهذا السبب طلب إنتر عقد اجتماعًا استثنائيًا لأندية السيري آ الـ20 اليوم الأحد، لمناقشة ما نريده في المستقبل، لأن ما حدث يقلقني".

وأكمل فاصل الاعتراض "أنا قلق على مباراتنا ضد ساسوولو يوم الأحد القادم. ماذا سنفعل يا ترى؟ لا يمكننا اللعب خلف أبواب مغلقة، كما سيكون من العبث فعل ذلك بعد أسبوع واحد مما اعتبره غير مناسب أثناء الطوارئ الطبية. إن اللعب بدون جماهير لم يعد خيارًا مطروحًا على الطاولة".

وأوضح "كان أسوأ خطأ هو تأجيل مباراتنا مع سامبدوريا، حيث كان من الأفضل إقامتها خلف أبواب مغلقة، صحيح هذا الموقف لا يحبه أحد، لكن لا مفر منه في مثل هذه الحالات"

وعن عواقب ما يحدث، قال "إذا تم تأجيل المزيد من المباريات، فنحن بالفعل سنجازف بعدم استكمال موسم الدوري الإيطالي، لقد تم تشويه البطولة، مجرد التفكير في الإصابات والإيقاف وحتى الجانب النفسي، لا يكون الأمر نفسه عندما تواجه خصمك بفارق نقطة عن ست أو ثماني نقاط. الدافع هو كل شيء".

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وختم "أنا مجبر لأسأل نفسي لماذا تم تحديد تاريخ يوفنتوس وإنتر قبل إنتر وسامبدوريا؟ ما المعايير الذي استخدمت لهذا القرار. هذا يجعلنا نفهم أن المباريات ستكون مضغوطة في المستقبل، سيكون من الجيد تقليص عدد فرق الدوري الإيطالي لـ18 بدلاً من 20، سيكون هناك وقت للطوارئ في منتصف الأسبوع، أما الآن فنحن في وضع لا مخرج منه".