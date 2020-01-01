ميلويفيتش يُطالب إدارة الأهلي بالتغيير قبل دوري أبطال آسيا

يستهدف المدير الفني الصربي أجراء تعديل على قائمة الفريق الآسيوية

أكدت تقارير صحفية محلية أن المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سوف يُجري بعض التعديلات على قائمة الفريق الآسيوية.

ويستهدف المدير الفني الصربي أجراء تعديل على قائمة الفريق الآسيوية من أجل مواصلة المنافسة، والمشوار في البطولة القارية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن طلب ميلويفيتش تغيير الرباعي الأجنبي المقيَّد في قائمة الفريق الآسيوية باستثناء السوري عمر السومة.

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وتشهد قائمة الأهلي تواجد الرباعي؛ الجزائري يوسف البلايلي، والألماني ماركو مارين، والبرازيلي جوزيف دي سوزا في خط الوسط، والسوري عمر السومة في الهجوم.

ومن المنتظر أن يقوم المدير الفني الصربي بإجراء بعض التعديلات، بناءً على التقرير الفني الذي سيقوم إيصاله إلى الإدارة.

ويأمل المدير الفني في إعادة تقييم اللاعبين، خلال معسكر إعدادي قبل بطولة دوري أبطال آسيا في حال اعتماد استكمالها في سبتمبر المقبل بشكل رسمي.

من جانب آخر، يواصل فلادان متابعة مستجدات الفريق مع إدارة الأهلي بالتواصل معهم عبر أحد برامج الفيديو والصوت.